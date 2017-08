Diesmal ohne Königswürde

Torgau. In der Torgauer Stadtbibliothek wurde am Mittwochnachmittag das Ende der Leseaktion Buchsommer gefeiert. Doch diesmal gab es keinen Lesekönig. Warum? Lesen Sie hier.

Torgau. Die Länge der langen Gesichter hielt sich in Grenzen: Zur gestrigen Abschlussveranstaltung des diesjährigen Buchsommers kürte die Torgauer Stadtbibliothek nämlich keinen Lesekönig. Premiere, nachdem bislang die fleißigsten Leser immer deutlich hervorgehoben wurden.Dabei hatten diesmal die zu Beginn noch 80 Teilnehmer aus den 5. bis 7. Klassenstufen den Berg an gelesenen Büchern sogar auf 448 geschraubt. Ein Plus von 21 Wälzern im Vergleich zum Vorjahr. Potenzial für einen neuen König wäre also vorhanden gewesen.

Dass am Ende doch noch alle happy waren, lag daran, dass sich die Bibliothek dennoch die sechs lesefreudigsten Teilnehmer herauspickte und in einer Gruppe mit einer Auszeichnung belohnte. Die Anzahl der abgearbeiteten Bücher jedes einzelnen wurde dabei aber nicht mehr genannt. „Wir haben über die Jahre festgestellt, dass das Lesen durch die Verleihung des Königstitels bei einigen Teilnehmern zu einem Sport, ja sogar zum Krampf wurde“, begründete Bibliotheksmitarbeiterin Simone Mieth die kleine Abwandlung. Doch statt Krampf wolle man vielmehr Spaß im Umgang mit dem gedruckten Wort vermitteln.

Waren es am Anfang noch 80 junge Leseratten bekamen am Ende 55 Jungen und Mädchen ein Zertifikat überreicht. Nur sie hatten es geschafft, mindestens drei Bücher in den Sommerferien zu lesen. Auf sie alle wartete neben all dem Lesefutter fürs Gehirn gestern Nachmittag mit Pizza auch noch reichlich Futter für den Magen. Eine Tombola bot zudem jedem die Chance auf Gutscheine und Bücher.

Noch immer hat der Buchsommer nichts von seinem Reiz verloren. Die gute Stimmung der Jungen und Mädchen ließ darauf schließen, dass das Leseangebot durch die breitgefächerte Auswahl nach wie vor ein Renner ist. Unterstützt wurde die Aktion in diesem Jahr erneut von den Torgauer Stadtwerken, den Wohnstätten sowie der Buchhandlung Bücherwald.

Für einen war der Buchsommer beruflich jedoch etwas Besonderes: Dr. Michael Reiniger, Kulturreferent der Kreisstadt, wird sich Anfang September in den Vorruhestand verabschieden. Reiniger hatte bislang alle Abschlussveranstaltungen als Vertreter der Stadtverwaltung begleitet.

Musikalisch umrahmt wurde der gestrige Tag durch zwei Auftritte des „Con anima“-Ensembles des Johann-Walter-Gymnasiums. Der Buchsommer, der unter dem Motto „Beim Lesen tauch ich ab“ stand, war am 14. Juni eröffnet worden. Letzter Abgabetermin für die Bücher war am 10. August.