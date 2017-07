Dommitzsch und Belgern könnten an Bedeutung verlieren

Nordsachsen. Es scheint nur ein bürokratischer Begriff zu sein: Grundzentrum. Doch Kommunen bemühen sich nicht umsonst darum, in der Regionalplanung als solche eingestuft zu werden. Mit der Fortschreibung des Regionalplanes Leipzig-Westsachsen aus dem Jahr 2008 stehen die derzeitigen Grundzentren auf dem Prüfstand. Der Entwurf des Dokumentes befindet sich aktuell in der Anhörung.

Wer kann sich weiter mit dem Titel Grundzentrum schmücken? Welcher Ort hat an Bedeutung verloren? Wo müssen bestehende Partnerschaften kritisch hinterfragt werden, weil sie nicht funktionieren?



Mit diesen Fragen beschäftigt sich derzeit der Regionale Planungsverband (RPV) Leipzig-Westsachsen. Auf der jüngsten Verbandsversammlung im Dokumentationszentrum des Kraftwerks Lippendorf wurden Überlegungen dazu öffentlich diskutiert. „Ein Nachjustieren ist legitim, um Entwicklungen Rechnung zu tragen“, erklärte Andreas Berkner, Leiter der Regionalen Planungsstelle. Insbesondere das starke Bevölkerungswachstum der Stadt Leipzig, aber auch gegenläufige Entwicklungen im ländlichen Raum würden neue Fragen aufwerfen.



Die Planungsregion umfasst neben der Stadt Leipzig die Landkreise Nordsachsen und Leipzig. Derzeit sind als Grundzentren folgende Städte festgelegt: Bad Düben, Belgern, Dahlen, Dommitzsch, Mügeln und Taucha aus dem Bereich Nordsachen sowie Bad Lausick, Colditz, Frohburg, Geithain und Markranstädt aus dem Landkreis Leipzig. Als grundzentrale Verbünde sahen die Planer im Jahr 2008 die Kommunen Böhlen/Zwenkau, Brandis/Naunhof sowie Groitzsch/Pegau. Die Verbandsverwaltung gab in Lippendorf nun folgende Marschrichtung bekannt: Im Leipziger Speckgürtel sollen die Orte Markranstädt, Taucha sowie Böhlen/Zwenkau als Grundzentren beziehungsweise Verbünde beibehalten werden. Gleiches gilt im ländlichen Raum für Bad Düben, Bad Lausick, Colditz, Dahlen, Frohburg, Geithain und Groitzsch/Pegau. In anderen Regionen wurde dagegen Handlungsbedarf ausgemacht. Sorgen macht den Regionalplanern beispielsweise der Nordosten des Landkreises Nordsachsen.



„Die beiden bislang bestehenden Grundzentren Belgern und Dommitzsch sind etwas schwach auf der Brust“, formulierte es Berkner. Dem Verband schwebt vor, künftig auf Mockrehna und Beilrode als Grundzentren zu setzen. „Hier müssen wir das Feld mit allen vier Bürgermeistern und auch dem nordsächsischen Landrat Kai Emanuel noch sondieren.“ Handlungsbedarf bestehe auch rund um Oschatz.

Hier sind bislang die Kommunen Dahlen und Mügeln als Grundzentren ausgewiesen. Diskutiert werden sollte laut Berkner ein grundzentraler Verbund Mügeln/Wermsdorf. In dieser Frage folgt der RPV dem Gutachten und hofft unter anderem, dass die Lage an den Autobahnzubringern S 31 (Mügeln) sowie S 38 (Wermsdorf) zu weiteren Impulsen führt.



Auch für den „Hotspot östlich von Leipzig“ bat Berkner die Verbandsräte um eine Meinungsbildung. „Hier bestand bislang der grundzentrale Verbund Brandis-Naunhof.“ Das in der Regionalplanung erdachte Duo habe aber nur partiell funktioniert. Obwohl sich Brandis und Naunhof dennoch zu dem Bündnis bekannt haben, favorisiert der Planungsverband einen anderen Weg. Vorgeschlagen werden zwei neue Verbünde: Brandis/Borsdorf sowie Naunhof/Großpösna.



Die Stadt Leipzig hat die Prüfung der Grundzentren begrüßt, wie aus einer Stellungnahme von Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau hervorgeht. Allerdings betrachtet die Messestadt die Entwicklung im aufstrebenden Umland durchaus mit Skepsis. Seit der Eröffnung des City-Tunnels und der Inbetriebnahme des mitteldeutschen S-Bahn-Netzes hätten sich die Vorzeichen gewandelt, so Dubrau. Für Pendler habe das neue Verkehrsangebot schnellere Wege zum Job mit sich gebracht. Auch dies müsse bei der Fortschreibung des Regionalplanes berücksichtigt werden, fordert Leipzig. Mit Blick auf die begrenzten öffentlichen Mittel möchte die Metropole auch einen Ausgleich zwischen dem „extrem wachsenden Oberzentrum mit einer deutlichen Versorgungslücke bei Schulen, Kitas und anderen sozialen Einrichtungen und ländlichen Räumen mit teilweise deutlichen Überkapazitäten“ hergestellt wissen.



Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Nächste Pflöcke sollen im Oktober zur Verbandsversammlung in Neukieritzsch eingeschlagen werden.