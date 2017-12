Dommitzscher Wehr ist Vorreiter

TZ: Was hat es mit der jüngsten Investition auf sich?

B. Schlobach: Es handelt sich um einen Alarmdispatcher, der uns zusätzlich unterstützt bei der Alarmierung. Man sieht auf einem Monitor im Gerätehaus, wie viele Kräfte bei einem Einsatz noch zu erwarten sind, nachdem die Sirene gegangen ist.

Wie läuft das genau ab?

Unsere 50 aktiven Kameraden haben außer dem Pager alle eine App auf ihrem Handy und können den Einsatz nach der Alarmierung bestätigen oder ablehnen, falls sie sich gerade in Leipzig oder Hamburg befinden. Im Gerätehaus wiederum erkennt man in Echtzeit, ob die Kräfte ausreichen oder ob nachalarmiert werden muss. Sogar der Ausbildungsstand ist erkennbar – ob Gruppenführer oder Maschinist anrücken. Weiterhin wird am Monitor der genaue Einsatz angezeigt mit Landkarte und GPS-Daten.

Sind sie damit Vorreiter in der Region?

Diese Technik ist erst auf dem Vormarsch. Im Landkreis besitzt das in dieser Form noch niemand. In Leipzig-Land, in Freiberg oder in Dresden wird schon erfolgreich damit gearbeitet.

Gab es schon einen Ernstfall für das neue System?

Ja, am Freitag 18 Uhr beim Laubenbrand in Falkenberg hat das Ganze schon super funktioniert.