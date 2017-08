Dommitzscher suchen Strauchpaten!

Bei „Wir Packen‘S“ von TZ und Sparkasse räumte der Verein „Groß stärkt Klein“ 4000 Euro ab. Lesen Sie hier, was damit am Dommitzscher Schulhof geschafft wurde.

Dommitzsch. 4000 Euro aus dem PS-Zweckerstrag der Sparkasse Leipzig gab es am 2. Mai für den Verein „GROSS stärkt klein“. Die Dommitzscher hatten mit ihrem Schulhofprojekt erfolgreich an der vom Geldinstitut und der Torgauer Zeitung organisierten Aktion „Wir Packen‘S an!“ teilgenommen. Inzwischen sind einige Monate vergangen. Auf dem Hof der Dommitzscher Grundschule hat sich einiges getan.

„Die kompletten Sommerferien wurden genutzt, um das Projekt weiter voranzutreiben. Mit Hilfe eines Baggers wurden die Wurzeln der Koniferen gerodet. Ebenfalls wurden die alten Betoneinfassungen der Beete und die alten Holzpalisaden vom Schulhof entfernt und entsorgt“, berichtet der Vereinsvorsitzende Andreas Kersten . Des Weiteren hätten Mitglieder des Vereins Suchschachtungen per Hand durchgeführt, um sich einen Überblick zu verschaffen, wo die entsprechenden Versorgungsleitungen auf dem Schulhof liegen. „Hierfür gab es Lagepläne, die freundlicherweise durch die Stadt Dommitzsch über die Planauskunft zur Verfügung gestellt wurden“, erklärt Kersten.

Die Lage der Versorgungsleitungen sei insbesondere für die Neubepflanzung der Bäume und Sträucher wichtig, da zwei Meter neben den bestehenden Versorgungsleitungen keine Gehölze gepflanzt werden dürften. „Die Suchschachtung war zwingend erforderlich, weil Plan und Realität wieder einmal voneinander abwichen. Zum Beispiel lag die Telefonleitung ganze vier Meter neben der im Plan ausgewiesenen Stelle“, schildert Andreas Kersten die Erfahrungen vor Ort. Zusätzlich sei eine Aufschachtung von circa 15 Metern zum Freilegen der alten Gussleitung erfolgt, die die Schule mit Wasser versorgt hat. Die Gussleitung sei anschließend durch den Trinkwasserzweckverband Torgau durch eine neue PE-Leitung ersetzt worden.

Dies sei Voraussetzung für das Anpflanzen neuer Sträucher in unmittelbarer Nähe der Wasserleitung gewesen. „Nach dem Aufschachten und Dokumentieren der Leitungen wurden die Gräben wieder ordnungsgemäß verfüllt und verdichtet, so dass sich der Schulhof zum Schulanfang wieder in einem ordentlichen Zustand befindet“, so der Vereinsvorsitzende. „Für diesen Bauabschnitt gilt unser Dank vor allem den fleißigen Helfern und den Firmen, die die erforderlichen Gerätschaften wie Bagger, LKW, Radlader und die Absperrung zur Verfügung gestellt haben. Ein besonderer Dank gilt dem Herrn Zagorov Matay der viele Stunden kostenlos den Bagger für dieses Projekt bedient hat“, führt er weiter aus.

Im August und September wird nun ein genauer Lageplan mit den Pflanzenarten und Pflanzengrößen erstellt, so dass entsprechende Angebote für die Bepflanzung eingeholt werden können. Angedacht ist, dass ortsansässige Firmen und Privatpersonen einen Strauch beziehungsweise einen Baum als benannter Sponsor der Schule spenden können. In den Herbstferien soll dann ein circa 20 Meter langer Stabgitterzaun angebracht werden, um das Schulgelände ordnungsgemäß abschließen zu können. Im November und Dezember ist dann je nach Witterung die eigentliche Pflanzung durch eine Fachfirma und die Vereinsmitgliedern beabsichtigt. Dies ist dann auch gleichzeitig der letzte Schritt des Schulhofprojektes in diesem Jahr.

Interessenten für eine Baum- bzw. Strauchpatenschaft im Rahmen des Schulhofprojekt melden Sie sich bitte unter: info@gross-staerkt-klein.de.