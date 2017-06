Doppelter Grund zum Feiern

Loßwig. Nach der Elektrifizierung des Loßwiger Kirchengeläuts und der damit einhergehenden Sanierung des gesamten Glockenstuhls lädt die Loßwiger Kirchgemeinde am 24. Juni zu einer öffentlichen Dankeschönveranstaltung ein. Auf diese Weise soll allen Sponsoren und Helfern, ohne deren Hilfe das Bauvorhaben nicht in die Tat hätte umgesetzt werden können, gedankt werden. Der Torgauer Männerchor gestaltet dazu gemeinsam mit einigen ortsansässigen Einzelsolisten ein kleines Programm. Die Veranstaltung findet – sofern das Wetter mitspielt – nicht in der Kirche statt, sondern auf dem örtlichen Sportplatz (bei Regenwetter geht’s natürlich ins Gotteshaus).



Damit schlägt man in Loßwig gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Denn auf dem Sportplatz wird gleichzeitig eine neue Holzhütte eingeweiht, die unter anderem als Ersatz für ein altes Materiallager dient. Für einen Imbiss und Getränke ist gesorgt. Beginn der Veranstaltung ist 18 Uhr.



Einem, dem jener Tag besonders am Herzen liegt, ist Helmut Saase. Ohne ihn gäbe es wohl kein Konzert und erst recht kein elektrifiziertes Glockengeläut. Saase hat als Vorsitzender des Gemeindekirchenrats viel dazu beigetragen, dass Loßwig nun gleich doppelten Grund zum Feiern hat. Ausgangspunkt war ein Klassentreffen von Absolventen der Ingenieursschule für Eisenbahnerwesen 9MK2 Dresden vor fast genau vier Jahren. „Sag bloß, du ziehst hier noch die Stricke“, sei er damals von einem ehemaligen Mitschüler gefragt worden. Und Saase musste ob dieser Frage selber staunen. Natürlich hat er, der den Vorsitz 2013 übernahm, bis dahin an den Stricken gezogen und damit die Glocken im Turm in Bewegung gesetzt. Für ihn sei dies Routine gewesen. Selbst die mühsamen Aufstiege auf den Glockenturm gehörten zur Routine. Doch haben Routinen leider oftmals den Nachteil, dass man nicht mehr über den Tellerrand blickt. „Im Grunde genommen war die Frage damals wie ein Weckruf“, erinnert sich der 75-Jährige. Noch am selben Tag wurde eine Spendenbox gezimmert, die dem Kircheoriginal sehr nahe kam und der jeder Teilnehmer des Klassentreffens etwas hinterließ.



Auch wenn es nur 100 Euro waren - der Anfang war also gemacht. Die Motivation war hoch, auch wenn der Zufall Pate stand. Weiter ging’s dann ganz offiziell. Saase trat mit dem Wunsch an die Kirche heran. Und weil solch ein Projekt nun mal kein Husarenritt ist, hieß es fortan geduldig zu sein. Das erste Mal sorgte der neue Elektroantrieb vergangene Weihnachten für Glockenklänge. Inoffiziell. Denn die technische Abnahme erfolgte erst drei Monate später.



Die maroden Glockenjoche aus Stahl wurden gegen Joche aus Eichenholz gewechselt. Neben dem Sicherheitsaspekt brachte der Tausch auch noch einen sehr praktischen Vorteil mit sich: Fortan hängt das Glockenpaar auf optimaler Höhe. „So kann der Schall perfekt aus den Turmfenstern entweichen“, erläutert Saase.

Die gesamte Baumaßnahme hatte einen Umfang von 30 000 Euro. Weit mehr als 10 000 Euro erhielt die Kirchgemeinde hierfür von Ortsansässigen an Spenden. Daneben sorgten stellvertretend für eine Vielzahl von Helfern Hartmut Schwürz und Henrik Gesch für zupackende Hände. Und noch eine will Saase nicht unerwähnt lassen: Auch Martha Stein, die ehemalige Gemeindekirchenratsvorsitzende, habe vieles zum Gelingen des Projekts beigetragen.



Einziger Wermutstropfen: Weiterhin schlagen die alten Klöppel gegen die Glockenwände. Nachteil: Durch das Schlagen sind die Klöppel mittlerweile derart stark gehärtet, dass die beiden Glocken schon längst nicht mehr wie einst klingen. „Ein finanzielles Problem“, räumt Saase ein. Immerhin würden hierfür nochmals 1500 Euro fällig. Doch bei dem Engagement, das die Loßwiger bislang an den Tag legten, sollte dies auch nur eine Frage der Zeit sein.