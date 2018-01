Dorfkirche auf Podestplatz gelandet

Beim Wettbewerb „Kirche des Jahres 2017“ der Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland (Stiftung KiBa) haben die abgegebenen Stimmen der mittelalterlichen Dorfkirche in Lausa (Foto) einen dritten Platz beschert. Sieger wurde die Marktkirche in Neuwied, der zweite Platz ging an die Kirche St. Bartholomäus in Stressenhausen. Beim 50 Mitglieder zählenden Förderverein der Lausaer Kirche nahm man dies dennoch wie einen Sieg auf.

Vereinsvorsitzende Bärbel Scaruppe freute sich über die Nachricht, die der MDR diesmal sogar per Telefon verkündete. Mit Hilfe eines KiBa-Förderprogramms konnten in den vergangenen Jahren insgesamt 20 000 Euro in die Sanierung des Lausaer Gotteshauses gesteckt werden. Die Hälfte musste aus Eigenmitteln aufgebracht werden. Derzeit laufen die Planungen für die Erneuerung der Innenbeleuchtung, die nach Angabe Scaruppes komplett aus eigenen Mitteln finanziert werde.