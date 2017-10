Dr. Kranich: "Jeder kann die MPU bestehen"

90 000 Verkehrssünder müssen sich pro Jahr in Deutschland der medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU), im Volksmund Idiotentest genannt, unterziehen. TZ sprach mit dem Verkehrspsychologen Dr. Udo Kranich (55), der als Angestellter der Sachverständigenorganisation DEKRA unter anderem in der Torgauer Begutachtungsstelle für Fahreignung diese MPU seit elf Jahren durchführt. (Anmerkung der Redaktion: Kranich ist in dieser Funktion bereits seit 20 Jahren in Leipzig tätig).

TZ: Wann muss sich ein Verkehrsteilnehmer einer MPU unterziehen?

Udo Kranich: Dazu gehören Verkehrsteilnehmer, die mit einer Blutalkoholkonzentration von mindestens 1,6 Promille erwischt werden. Das kann nach einem Unfall oder bei einer normalen Polizeikontrolle der Fall sein. Möglich ist es auch, wenn ein Mitbürger den Kraftfahrer anzeigt, weil er sich sicher ist, dass derjenige betrunken ins Auto steigt. Mit der MPU müssen zudem Leute rechnen, die mehrfach durch Alkohol am Steuer aufgefallen sind. Das kann in diesen Fällen schon bei geringeren Blutalkoholkonzentrationen der Fall sein.

Die MPU müssen oft auch Menschen absolvieren, die ein Kraftfahrzeug unter Drogeneinfluss geführt haben. Das betrifft vor allem junge Leute. Raser müssen ebenfalls die MPU bewältigen, wenn sie acht Punkte in Flensburg erreichen. Nur wer die MPU erfolgreich absolviert, erhält seine Fahrerlaubnis zurück.

Also haben Sie es nur mit Idioten zu tun?

Nein. Wir untersuchen Leute, die durch problematisches Verhalten im Straßenverkehr auffielen. Es sind keine Bürger mit Intelligenzminderung, sondern Menschen, die massiv oder wiederholt gegen Verkehrsregeln verstoßen haben.

Was beinhaltet die MPU?

Die MPU besteht aus mehreren Teilen. Zunächst müssen sich die Absolventen einer medizinischen Untersuchung unterziehen. Es folgt ein Gespräch mit einem Verkehrspsychologen. Dabei geht es um die Hintergründe, die zum Fehlverhalten im Straßenverkehr geführt haben. Inhalt sind auch die Konsequenzen der Betroffenen, die sie aus ihren Fehlern ziehen, um erneute Delikte zu vermeiden.

Diese Menschen müssen sich ferner einem Reaktionstest am Computer unterziehen, damit die Experten erkennen, ob deren Reaktionsvermögen für das Steuern eines Fahrzeugs noch ausreichend ist. Zudem müssen Fragebögen ausfüllt werden. In diesen geht es um biografische und gesundheitliche Daten der Person sowie zum Beispiel bei Alkoholsündern um Wissen zum Thema „Alkohol und Straßenverkehr.“ Die MPU dauert drei bis vier Stunden.



Was ist der häufigste Grund dafür, dass Verkehrsteilnehmer bei Ihnen antreten müssen?

Die mit Abstand größte Sündergruppe sind die alkoholisierten Kraftfahrer. Bei fast 50 Prozent unserer „MPU-Absolventen“ ist Alkohol der Grund ihrer Teilnahme. Statistiken besagen, dass Verkehrsteilnehmer, die einmal beim Fahren unter Alkoholeinfluss erwischt werden, häufig schon 300 Mal und mehr ohne Folgen einer Bestrafung unter „Strom am Steuer“ sitzen. Die sogenannte Dunkelziffer ist also sehr hoch.

Welche Behörde legt fest, dass jemand, der sich Ordnungswidrigkeiten oder eine Straftat im Straßenverkehr geleistet hat, die MPU absolvieren muss, um seine Fahrerlaubnis wieder zu erlangen?

Wenn die Fahrerlaubnisbehörde des Landratsamts wegen Fehlverhaltens einer Person im Straßenverkehr Zweifel an deren Fahreignung hat, kann die MPU angeordnet werden. Die Betroffenen werden schriftlich dazu aufgefordert. Sie können sich die Begutachtungsstelle aussuchen. Die zur MPU Verpflichteten müssen der zuständigen Fahrerlaubnisbehörde mitteilen, wo sie die MPU absolvieren.

Wie viele Nordsachsen müssen jährlich die MPU über sich ergehen lassen?

Dafür habe ich keine genauen Zahlen. In der Torgauer Begutachtungsstelle sind es ca. 70 Leute.

(Anmerkung der Redaktion: Steffi Karau, Leiterin der Führerscheinstelle des Landratsamtes Nordsachsen, informiert, dass diese Behörde pro Jahr cirka 250 MPU-Anordnungen erlässt.)

Ist der Trend steigend?

Die Zahlen sind schon seit mehreren Jahren auf etwa gleichem Niveau. Dabei muss aber beachtet werden, dass die Kontrolldichte durch die Polizei nach wie vor eher gering ist und die Sanktionen für Verkehrssünder zwar verschärft worden sind, aber offensichtlich immer noch nicht genügend abschreckend wirken.

Wie hoch ist die Quote der durchgefallenen „MPU-Prüflinge“?

Wichtig ist: Jeder kann die MPU bestehen. Es braucht niemand Angst zu haben. Etwa ein Drittel fällt aber durch.

Was sind die Gründe fürs Durchfallen?

Zum Beispiel sind das Leute, die ihre Probleme mit Alkohol oder/und Drogen verdrängen. Sie haben sich mit ihrem Fehlverhalten im Straßenverkehr nicht ausreichend auseinandergesetzt und sich nicht wirklich grundsätzlich verändert.

Was passiert mit den „Durchfallern“?

Sie können die MPU wiederholen. Das versuchen die meisten. Aber einige geben auf, wenn sie mehrfach gescheitert sind. Andere verzichteten aus finanziellen Gründen auf eine Wiederholung. Schließlich kostet eine MPU nach einem Fehlverhalten in Verbindung mit Alkohol derzeit ca. 400 Euro, bei Drogeneinfluss fast 600 Euro.

Wie ist die Altersstruktur der MPU-Absolventen und wie hoch ist der Frauenanteil?

Die „klassischen MPU-Absolventen“ sind zwischen Mitte 30 und Mitte 50. Das Verhältnis Männer zu Frauen beträgt etwa 10:1.

Müssen Wiederholungstäter sich der gleichen MPU unterziehen wie Ersttäter?

Im Prinzip ja. Aber es werden auch Unterschiede gemacht. Bei Rückfälligen setzen wir höhere Maßstäbe an. Ersttäter müssen häufig ihren Alkoholkonsum lediglich reduziert haben. Bei Wiederholungstätern fordern wir aber nicht selten den Beweis, dass sie abstinent sind. Das kann mit Urin- und Haaranalysen durch den Arzt festgestellt werden. Mitunter können zudem Blutbefunde, die sogenannten Leberwerte, hinzugezogen werden.

Sollte sich ein zur MPU-Verpflichteter auf die verschiedensten Prüfungen vorbereiten?

Prinzipiell ja. Das bedeutet aber keinen Schauspielunterricht, um den Psychologen nur etwas zu erzählen, was er vielleicht gern hören will. Es geht um die persönliche Auseinandersetzung mit dem Fehlverhalten und die Veränderung im Verhalten. Der Psychologe und Gutachter soll davon überzeugt werden, dass sich der MPU-Absolvent so verändert hat, dass es nicht zu einem erneuten Fehlverhalten kommt.

Haben Sie Tipps zur intensiven Vorbereitung?

Jeder kann an einer kostenlosen Veranstaltung teilnehmen, in der über Inhalte und Ablauf der MPU informiert wird. Anmeldungen sind bei der DEKRA möglich. Professionelle Hilfe durch Verkehrspsychologen; die bezahlt werden müssen, kann sicher hilfreich sein. Man sollte dafür aber Experten engagieren. Denn auch in dieser Branche gibt es „Schwarze Schafe.“