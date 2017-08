Dreckskerle gieren nach dem "Grand Schlamm"

Freizeitsport. Jetzt wird´s wieder schmutzig. Und zwar so richtig. Am Sonnabend verwandelt sich eine handelsübliche Agrarfläche nahe Wöllnau in das tiefste Schlamm-Schlachtfeld der Republik. Zur 9. Auflage der Deutschen Meisterschaft im Matschfußball haben sich 20 Mannschaften in dem nordsächsischen Dörfchen angekündigt und gieren nach der schmiedeeisernen Schale.

Im Jahr des Herrn 2017 übernehmen die Herren der Schöpfung erneut die Macht im Modder. Nach vergleichsweise mageren Jahren stehen dieses Mal 16 Teams in den Meldelisten. Teilnehmerrekord eingestellt. Dagegen zieren sich plötzlich und unerklärlicherweise die feinen Damen, deren Turnier hatte besetzungstechnisch zuletzt den (Drecks-)Kerlen fast den Rang abgelaufen. Jetzt jedoch stürzen sich nur mehr vier Truppenteile in die künstliche Moorlandschaft. Auch Organisationschef Stefan Guth wirkt ein wenig ratlos. „Schade. Keine Ahnung, warum das so ist. Dafür haben wir bei den Männern eine schönes Turnier zusammen.“

Und natürlich geben sich viele alte Bekannte die Ehre. Gastgeber Lok Wöllnau und die beiden anderen Teams der ersten Stunde, Traktor Battaune und Aktivist Authausen, können nicht vom glitschigen Gipfeltreffen lassen. Zudem hat sich der zweifache Titelträger City Boot Camp Leipzig nach zwei Jahren schöpferischer Schlammpause zurückgemeldet und suhlt sich in der Favoritenrolle. Doch so einfach wird Vorjahresmeister „Die Rotte“ aus Torgau niemand anderen den Meisterschafts-Karren aus dem Dreck ziehen lassen. Schon gar nicht Frischlinge wie die „Bierpatrioten“ aus Cottbus. Die Blumen für die weiteste Anreise gehen übrigens an eine Frauen-Fraktion, die „Mudmasters“ aus Frankfurt/Main.

Vor dem ersten Anpfiff verrichten die Hintermänner der Titelkämpfe ein wenig Feldarbeit. Ab dem heutigen Donnerstag werden die Tribünen aufgebaut, ab morgen der Acker mit mehr als einer halben Million Liter Brunnenwasser gewürzt.

Zwischendurch wird ständig nachgefüllt, damit die Pampe keine Kruste ansetzt. Den korrekten Zustand des Untergrunds erkennen Experten daran, dass die Spieler knietief versacken. Da hilft nur: Schuhwerk mit Panzertape fixieren. Denn wer während einer Partie den Latsch verliert, darf sich erst nach dem Abpfiff wieder besohlen. Jaja, auch Spaßsport unterliegt mitunter strengen Regeln.

Die Vorbereitungen laufen derweil wie ein Länderspiel, sagt Guth: „Mit neun Jahren Erfahrung haben wir alles im Griff. Alles ist im Fluss.“ Doch auch der OK-Chef kann gewisse Abnutzungserscheinungen nicht verhehlen. „Vielleicht steckt man als Organisator etwas zu sehr im Tunnel, jedenfalls ging die Euphorie dieses Jahr erst relativ spät los. Am Spieltag ist die Euphorie aber ungebrochen.“

Nicht nur bei den Filigrantechnikern auf dem Feld der Ehre, sondern auch in halbwegs sicherer Entfernung zum „Schlammtakel“. Abermals werden mehrere Tausend Zuschauer erwartet. Dementsprechend haben Guth und Co. an einer Rahmenhandlung gebastelt, inklusive DJ, diversen Bars, Hüpfburg und Torwand.

Nebenbei bemerkt qualifiziert sich der Deutsche Meister für die Weltmeisterschaft, oder vielmehr für eine der Weltmeisterschaften. In Finnland, England, Schottland und sogar der Türkei haben sich Matschfußball-Turniere diesen Titel selbst verliehen. Wenn das die Fifa erfährt ... Bis jetzt hat übrigens noch nie ein Titelträger aus Wöllnau sein Recht auf die WM wahrgenommen. Es wird also langsam Zeit.