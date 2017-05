Drei Tage Spektakel im Döhner

Belgern. Drei Tage Spektakel stehen dem Belgeraner Döhner zu Pfingsten wieder bevor. Den Auftakt machen am Freitagabend „Die Dorfrocker“ auf der Openair-Bühne. Im Zelt spielt derweil „ErrorSound“. Samstag spielt „Slapcats“ live unter freiem Himmel, „Jauques Raupe“ und „Zirkus of Sound“ werden unterdessen im Zelt zu hören sein. Am Sonntag wird dann gecovert, wenn „The Jailbreakers“ live alte ACDC-Hits auf die Bühne bringen. „Koby Fuk“ sowie „LukeDexter“ und „JEPG“ sind ebenfalls dabei. Zum musikalischen Programm gehören natürlich auch die Rolandstädter Blasmusikanten, die über die Tage immer wieder Kostproben ihres Könnens und ein Konzert abliefern werden.



Abseits der Musik wird auch wieder ein bunter Rummel das Belgeraner Pfingstfest umrahmen. Am Sonntag wird dann die Menschenkicker-Meisterschaft, die zum 4. Mal ausgetragen wird, viele Schaulustige und Mitkicker in den Döhner locken. Auch der Appell der Privilegierten Schützengilde auf dem Markt gehört mittlerweile fest zum Programm, genauso wie das Mitwirken des SV Roland Belgern, dessen Abteilungen sportliche Wettstreite anbieten und Handball-, Fußball- und Volleyballturniere über das gesamte Wochenende hinweg veranstalten.