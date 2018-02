Drei kämpfen um Chefsessel

Trossin. Seit gestern 18.30 Uhr steht es offiziell fest: Bei der Bürgermeisterwahl in Trossin am Sonntag, dem 4. März, treten drei Kandidaten an. Dies gab Kerstin Götz, Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses, bei der abschließenden Sitzung am Abend bekannt.

Demnach kämpfen Amtsinhaber Max-Bringfried Otto aus Wörblitz, Herbert Schröder aus Dahlenberg und Heidrun Schröter aus Roitzsch um die Stimmen der Einwohner und sind auch in dieser Reihenfolge zu benennen. Während Max-Bringfried Otto als aktueller Bürgermeister keine Unterstützungsunterschriften benötigt, geht Herbert Schröder für die CDU ins Rennen – die bei der letzten Wahl in Trossin 620 Stimmen errang – und Heidrun Schröter wurde von der Linken (232 Stimmen) aufgestellt.

Die Freie Wählergemeinschaft, die bis zum Schluss Interesse gezeigt hatte, verzichtete auf einen eigenen Bewerber genau wie die FDP, die ebenfalls keinen geeigneten Kandidaten ausfindig machen konnte. Somit blieb die große Überraschung, mit der viele Trossiner bis zum Ende der Antragsfrist gerechnet hatten, aus. Alle drei Kandidaten sind in der Gemeinde bestens bekannt und in die kommunalpolitische Arbeit integriert. Herbert Schröder und Heidrun Schröter als langjährige Mitglieder im Trossiner Gemeinderat.

Das Trio hat nun vier Wochen Zeit, um die Wähler in den Ortsteilen von den eigenen Kompetenzen und Qualitäten zu überzeugen. „Die Bürgermeisterwahl am 4. März ist dann entschieden, wenn einer der Kandidaten mindestens die Hälfte der abgegebenen Stimmen auf sich vereinen kann“, erläuterte Kerstin Götz gestern Abend noch einmal. Passiert das nicht, muss am Sonntag, dem 25. März, ein zweiter Wahlgang folgen. Das Bürgermeisteramt in Trossin ist in den nächsten sieben Jahren weiter ehrenamtlich zu besetzen. Für die Einwohner von Roitzsch, Dahlenberg, Falkenberg und Trossin gibt es insgesamt vier Wahllokale. Rund 1100 Bürger sind stimmberechtigt.

Vor sieben Jahren wurde die Bürgermeisterwahl übrigens schon im ersten Wahlgang überraschend entschieden. Damals errang Max-Bringfried Otto als Auswärtiger immerhin 70 Prozent der Stimmen. Vier Kandidaten waren angetreten. Während der Roitzscher Hendrik Wernicke für die Freie Wählergemeinschaft Torgau-Oschatz ins Feld zog, wurden Heidrun Schröter von der Linken und der Oschatzer Lutz Biedermann von der FDP nominiert. Max-Bringfried Otto versuchte es mit den geforderten 20 Unterstützungs-Unterschriften als Einzelkandidat. Notwendig geworden war das Ganze durch die Abwahl von Ex-Gemeindechefin Ines Pfundt (FDP).