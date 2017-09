Dreifachsieg im Dorfwettbewerb

Wörblitz. Drei Mal Gold! Drei Mal geht der Sieger-Titel in den Altkreis Torgau! Was für ein Erfolg! Strahlende Gesichter gestern Nachmittag in der Wörblitzer Gaststätte bei den Vertretern aus Langenreichenbach, Arzberg und Süptitz, als der Erste Beigeordnete des Landkreises, Ulrich Fiedler, das überraschende Ergebnis verkündete. Denn eigentlich sollte es mit einmal Gold, einmal Silber, einmal Bronze die üblichen drei Platzierungen geben.



Aber sowohl der Routinier Langenreichenbach, das ostelbische Arzberg als auch Neueinsteiger Süptitz traten gleichermaßen so überzeugend auf, dass sich die Jury auf diesen ungewöhnlichen Kompromiss einließ. Das bedeutet eine Premiere. Jeweils 1000 Euro Siegprämie durften Ortsvorsteher Detlef Bölke, Bürgermeister Holger Reinboth und Dreiheides Bürgermeister Wolfgang Sarembe in Empfang nehmen. Alle drei Dörfer werden Nordsachsen nun im kommenden Jahr beim Wettstreit auf Landesebene vertreten. Silber und jeweils 450 Euro vergab die Bewertungskommission, die Anfang August alle Bewerber genau unter die Lupe nahm, an Treptitz, Glaucha und Hohenroda. Eine Prämie in Höhe von jeweils 250 Euro erhielten Badrina, Brinnis, Hohenossig, Kletzen, Lindenhayn, Wölkau und Wörblitz.



Mit 13 Dörfern hatte Nordsachsen die größte Teilnehmerzahl sachsenweit im Kreiswettbewerb zu bieten. Bei der Ehrung im Goldenen Anker standen dem Ersten Beigeordneten des Landkreises, Ulrich Fiedler gestern auch der Bundestagsabgeordnete Marian Wendt sowie der Landtagsabgeordnete Jörg Kiesewetter zur Seite.



Uta Seidel und Angelika Burkhardt als Vertreter der achtköpfigen Jury hatten alle Dörfer nochmal in einer umfangreichen Präsentation vorgestellt. Und dabei die Vorzüge der Sieger besonders gelobt. „Als neuer Wettbewerbsteilnehmer hat es Süptitz verstanden, die Kommission von einem zukunftsträchtigen Dorfleben zu überzeugen. Mit sehr großem Engagement sind die Süptitzer Vereine am Werk. Das sollte aus unserer Sicht unbedingt auch der Landeskommission im nächsten Jahr vorgestellt werden“, so Uta Seidel. Und: „Die neuen Projekte des mehrmaligen Teilnehmers Arzberg lassen uns hoffnungsfroh stimmen, dass im ostelbischen Raum effektive und nachhaltige Bleibeeffekte geschaffen werden können. Das Dorf hat damit gute Voraussetzungen für eine Zukunftsfähigkeit“, hieß es. Schließlich der Dritte im Bunde: „Die Langenreichenbacher überzeugten einmal mehr mit ihrem gemeinschaftlichen und zielgerichteten Engagement für ausgewählte Projekte und dem dauerhaften Zusammenhalt im Ort.“



Die Langenreichenbacher Kathrin Hasenbein und Ortsvorsteher Detlef Bölke freuen sich über dne ersten Platz.

Im Gespräch mit der TZ verwies die Jury-Leiterin noch einmal auf die einzelnen Bewertungsbereiche: 1. Entwicklungskonzepte und wirtschaftliche Initiativen; 2. Soziales Engagement und kulturelle Aktivitäten; 3. Baugestaltung und Siedlungsentwicklung; 4. Grüngestaltung und das Dorf in der Landschaft. Darauf vergaben die Mitglieder der Kommission Punkte, die zum Schluss zusammengezählt wurden. Da lagen die Sieger auf Augenhöhe.



Holger Reinboth, Arzberg: „Wir freuen uns sehr. Es ist die erhoffte Steigerung nach dem 3. und 2. Platz in den Vorjahren. Man hat gesehen, dass sich alle Dörfer gut präsentiert haben. Das wertet unseren Sieg noch auf.“ Der Bürgerbus, neue Projekte im Mehrgenerationenhaus und beim Sport, die Integration von Asylbewerbern, das harmonische Miteinander und das ehrenamtliche Engagement hätten seiner Meinung nach den Ausschlag gegeben. Die Siegprämie will man zur Ortsgestaltung einsetzen. Wolfgang Sarembe, Süptitz, hatte schon vor der Bekanntgabe ein sehr gutes Gefühl, wie er betonte. Es lag an der vielfältigen Beteiligung von Vereinen und Einwohnern. Alle zogen toll mit. Das weckte Hoffnungen.



Die Vertreter von Arzberg mit Bürgermeister Holger Reinboth (r.) und Frank Raudnitschka: ganz links der Erste Beigeordnete des Landkreises Ulrich Fiedler.

„Vielleicht haben wir uns vor dem Aufwand gescheut und vor der Befürchtung, zum Schluss mit leeren Händen dazustehen“, so Sarembe auf die Frage, warum Süptitz nicht schon eher beim Wettbewerb mitmachte. Detlef Bölke, Langenreichenbach, wiederum fühlte sich einfach nur stolz, zum sechsten Mal hintereinander auf dem Treppchen zu stehen. Davon fünf Mal mit Gold, einmal mit Silber. Die Gutshaussanierung und der Abriss der Gaststättenruine seien Trümpfe gewesen, die man neu einbringen konnte. Der Zusammenhalt der Einwohner, die Nachwuchsarbeit bei den Vereinen und die ansässigen Gewerbebetriebe sprechen auch für Langenreichenbach.

Die Süptitzer Delegation mit Dreiheides Bürgermeister Wolfgang Sarembe (r.), Manfred Oetjens und Rita Bischoff nimmt Blumen, Pokal und Urkunde entgegen.