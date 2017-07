Druscheinsatz wird fortgesetzt

TZ: Konnten die Druscharbeiten inzwischen fortgesetzt werden?

M. Tittelbach: Ja wir sind draußen. Wir hatten am 21. Juni mit der Wintergerste begonnen und mussten zwischendurch immer wieder unterbrechen, weil es regnete. Erst Montagnachmittag konnten wir weitermachen. Auch am Wochenende war nichts möglich.

Wie ist der jetzige Stand?

Wir haben mittlerweile mehr als die Hälfte der Wintergerste eingebracht und hoffen, noch in dieser Woche damit fertig zu werden. Zwei Mähdrescher sind im Einsatz und nutzen jede mögliche Stunde. Rund 450 Hektar Wintergerste haben wir dieses Jahr angebaut.

Können Sie schon etwas zu den Ergebnissen sagen?

Durch die Trockenheit im Mai wurde ohnehin mit Ertragseinbußen gerechnet. Dies bestätigt sich nun. Auf jeden Fall fällt die Ernte nicht so gut aus wie im letzten Jahr.

Wie wird es weitergehen?

Im Prinzip können wir vielleicht nächste Woche mit dem Raps beginnen. Das hängt aber stark von der Witterung ab. Hier lässt sich nichts genaues sagen. Dann müssen noch einige Weizenflächen gedroschen werden.

Wann rechnen Sie, ist die Getreideernte in Ihrem Unternehmen abgeschlossen?

Oh, das ist so stark witterungsabhängig, dass ich mich da nicht so genau festlegen möchte. Ich gehe davon aus, dass wir Anfang August fertig sein könnten.