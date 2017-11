Duplizität der Ereignisse

So klar wie der Endstand ist, so deutlich war der Spielverlauf eigentlich nicht. So ging es nach dem Schlusspfiff mit hängenden Köpfen in die Kabine.

Handball. (Kreisklasse/Männer) TuS Leipzig-Mockau II – SV Roland Belgern II 31:26 (15:15). Der SVR hatte durchaus die Möglichkeit etwas Zählbares mitzunehmen, belohnte sich aber für seinen couragierten Auftritt nicht.

Die Gastgeber fanden gut in die Partie, da die Rolandstädter den Beginn völlig verschliefen. Schlechte Anspiele, unkonzentrierte Würfe, pomadiges Zurücklaufen. Beim 7:2 (7.) für Mockau Auszeit Belgern. SVR-Trainer Große rüttelte seine Mannen wach und forderte mehr Einsatz und Konzentration. So nach und nach kamen die Rolandstädter dann besser ins Spielgeschehen. Zwar blieb der 5-Tore-Rückstand bis zur 21. Minute bestehen, aber die Belgeraner ließen sich nicht abschütteln.



Leider musste in dieser Phase Torwart T. Ringsleben verletzt aus dem Kasten. In der 26. Minute glich O. Tondok, welcher das Spiel immer wieder ankurbelte, zum 12:12 aus. Nun entwickelte sich ein spannender Schlagabtausch. Die Partie wogte auch im zweiten Spielabschnitt hin und her. Die Belgeraner hielten voll dagegen und N. Illmer im Tor zeigte viele tolle Paraden. Das wechselvolle Spielgeschehen zeigte sich von der 38. zur 41. Minute am deutlichsten. Die Gastgeber zogen auf 20:18 in Front. Die Gäste konterten mit schnellem Spiel zur erstmaligen Führung von 21:20. Leider versäumten die Rolandstädter, hier den Sack zuzumachen und vertändelten leichtfertig viele Bälle. Dies nutzten die Mockauer, um das Spiel wieder zu drehen. Bis zur 55. Minute blieb die Partie ausgeglichen (25:25), doch in der Schlussphase zeigten sich die Gastgeber einfach cleverer und trafen besser.

Die Belgeraner gaben damit wieder – wie im Spiel gegen Regis – in den Schlussminuten ein Spiel aus der Hand. Enttäuschung pur!



Belgern: T. Ringsleben/N. Illmer; O. Tondok (7), M. Haase (3), A. Weimann (1), J. Blüthgen (2), T. Kath (2), A. Vogel (7), N. Richter (3), G. Jäschke (1)