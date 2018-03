Durchaus noch Luft nach oben

Torgau/Nordsachsen. Dass die Gleichberechtigung auf einem guten Weg, aber noch lange nicht am Ziel ist, wurde nicht nur in den Reden bei der offiziellen Feier im Bürgergarten klar. Auch aktuelle Daten aus der Agentur für Arbeit und von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) zeigen die Entwicklungen und Probleme auf.



Die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen ist zuletzt im gesamten Arbeitsagenturbezirk Oschatz, zu dem die Landkreise Leipzig und Nordsachsen gehören, weiter gestiegen. Das meldete die Agentur für Arbeit zum diesjährigen Frauentag. Datenbasis sind die Zahlen aus der Mitte des Jahres 2017. Im Vergleich zum davor liegenden Jahr hatten laut Agentur 1002 Frauen mehr einen Job. Zur Jahresmitte 2017 waren im Agenturbezirk Oschatz insgesamt 89 745 Frauen sozialversicherungspflichtig beschäftigt.



„Frauen sind am regionalen Arbeitsmarkt gefragter denn je und sie profitieren von den insgesamt guten Jobchancen“, erklärt Arbeitsagenturchefin Cordula Hartrampf-Hirschberg. „Dabei sind Frauen in der Praxis anders gefordert als Männer. Grund sind oft familiäre Betreuungspflichten, wodurch Frauen in der Regel ihre Erwerbstätigkeit häufiger unterbrechen oder reduzieren. Mit Flexibilität auf beiden Seiten – Familie auf der einen und Arbeitgeber auf der anderen – kann hier vieles gelöst werden.“



Christine Westphal, Geschäftsführerin des Jobcenter Nordsachsen, ergänzt: „Der Wiedereinstieg in den Beruf nach einer Familien- oder Pflegephase ist für Frauen ein wichtiger Punkt im Leben. Wunsch und Wirklichkeit der wöchentlichen Arbeitszeit und der Erwerbsmöglichkeiten von Frauen divergieren leider nach wie vor. Das Jobcenter Nordsachsen nimmt zum Beispiel im Rahmen des Projektes TANDEM Familien insgesamt in den Blick und stellt damit die Weichen für gute berufliche Perspektiven und damit ein selbständiges Auskommen.“



Bedingt durch diese und weitere Rahmenbedingungen sind 82,5 Prozent der insgesamt 50 470 Teilzeit-Arbeitsplätze im Agenturbezirk von Frauen besetzt – teils mit sehr unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen.

In der Agentur für Arbeit und im Jobcenter Nordsachsen bieten die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA) einen speziellen Service. Sie be- raten und geben Unterstützung beim (Wieder-)Einstieg von Frauen ins Erwerbsleben.

Der hohe Anteil von Frauen im Bereich der Teilzeit- und Minijobs wird von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) als karrierehemmend kritisiert. Die Gewerkschaft hat sich mit dem Landkreis Nordsachsen auseinandergesetzt und festgestellt, dass hier 68 Prozent aller Teilzeit- und Minijobs in Frauenhand sind. Bei den rund 21 400 Teilzeit-Stellen im Landkreis liege der Frauenanteil nach Angaben der Arbeitsagentur sogar bei 73 Prozent.



Jörg Most, Geschäftsführer der NGG Leipzig-Halle-Dessau, spricht von einer „Karrierefalle“: Gerade in Hotels, Restaurants und Bäckereien seien Minijobs und Teilzeit-Verträge stark verbreitet. „Die Kellnerin in Vollzeit ist die Ausnahme“, so Most. Wer jedoch 20 oder 25 Stunden arbeite, habe es beim beruflichen Aufstieg deutlich schwerer. Das gehe aus einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung hervor. Danach sind für Teilzeit-Beschäftigte auch Gehaltszuwächse und Beförderungen seltener.

„Bei der Bezahlung stehen Frauen allgemein weiterhin deutlich schlechter da als Männer“, kritisiert Most einen weiteren Punkt. So hätten Frauen in Deutschland zuletzt 21 Prozent weniger verdient als Männer. Das habe das Statistische Bundesamt ermittelt.

Presseinformation/Sebastian Stöber