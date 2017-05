Durchgerechnet

Fussball. Der Spielausschuss hat zur besseren Veranschaulichung die Festlegungen der gültigen Auf- und Abstiegsregelung des NFV (Seite 62 im Ansetzungsheft) nachfolgend eine Fiktion dargestellt. Diese Fiktion schließt alle fristgerecht eingegangenen Erklärungen (bis 30. April) zu einem etwaigen Aufstiegsverzicht ein und beruht auf den Tabellenständen per 14. Mai (ohne gegebenenfalls noch ausstehender Sportgerichtsurteile).

Landesklasse NORD

Bei Abstieg von einer Mannschaft aus der Landesliga in die Landesklasse Nord (aktuell SG Taucha) steigt die Platzziffer 1 der Landesklasse Nord (SV Lipsia Eutritzsch) in die Landesliga auf. Absteiger aus der Landesklasse Nord sind die Platzziffern 14-16 (aktuell Döbelner SC, SC Hartenfels Torgau, FC Elbaue Torgau). Bei Abstieg von zwei Mannschaften aus der Landesliga in die Landesklasse Nord (SG Taucha und VfB Zwenkau) steigt die Platzziffer 1 der Landesklasse Nord (SV Lipsia Eutritzsch) in die Landesliga auf. Absteiger aus der Landesklasse Nord sind die Platzziffern 13-16 (aktuell TSV 1862 Schildau, Döbelner SC, SC Hartenfels Torgau, FC Elbaue Torgau).

Aktuelle Tabelle: 01. SV Lipsia 93 Eutritzsch 25 75:16 65 02. VfK BW Leipzig 1892 25 80:28 59 03. HFC Colditz 26 77:45 53 04. SV Liebertwolkwitz 26 54:32 50 05. SSV Markranstädt II 26 54:38 39 06. FSV Krostitz 26 58:44 39 07. ESV Delitzsch 26 46:56 36 08. ATSV FrischAuf Wurzen 26 50:52 35 09. Bornaer SV 91 25 48:42 34 10. FC Bad Lausick 1990 25 46:52 34 11. Roter Stern Leipzig 99 25 46:56 34 12. SV Eintracht Sermuth 26 46:79 25 13. TSV 1862 Schildau 26 36:74 24 14. Döbelner SC 02/90 25 50:58 23 15. SC Hartenfels Torgau 04 26 49:90 17 16. FC Elbaue Torgau 26 30:83 12



Ur-Krostitzer-Nordsachsenliga

Bei Abstieg von zwei nordsächsischen Mannschaften aus der Landesklasse Nord (aktuell SC Hartenfels Torgau, FC Elbaue Torgau) steigt die Platzziffer 1 der Nord-

sachsenliga (aktuell SV Süptitz) in die Landesklasse Nord auf.

Absteiger aus der Nordsachsenliga sind die Platzziffern 12-14 (aktuell Dommitzscher SV, FSV Glesien, SV Strelln/Schöna). Bei Abstieg von drei nordsächsischen Mannschaften aus der Landesklasse Nord (aktuell TSV 1862 Schildau, SC Hartenfels Torgau, FC Elbaue Torgau) steigt die Platzziffer 1 der Nordsachsenliga (aktuell SV Süptitz) in die Landesklasse Nord auf. Absteiger aus der Nordsachsen-

liga sind die Platzziffern 11–14 (aktuell FSV Krostitz II, Dommitzscher SV, FSV Glesien, SV Strelln/Schöna).

Aktuelle Tabelle: 01. SV Süptitz 22 63:17 55 02. Radefelder SV 21 84:22 51 03. FC Eilenburg II 22 57:26 44 04. Concordia Schenkenberg 21 56:34 39 05. SV Mügeln-Ablaß 22 49:37 35 06. FSV BW Wermsdorf 22 38:37 34 07. FSV Wacker Dahlen 21 43:44 34 08. SV Zwochau 21 55:40 31 09. FSV Beilrode 09 22 29:31 30 10. SV FA Dob.-Mockrehna 22 41:51 30 11. FSV Krostitz II 22 19:46 24 12. Dommitzscher SV 22 23:52 15 13. FSV Glesien 22 17:63 11 14. SV Strelln/?Schöna 22 17:91 4



Kreisliga Nordsachsen

Bei Abstieg von drei Mannschaften aus der Nordsachsenliga (aktuell Dommitzscher SV, FSV Glesien, SV Strelln/Schöna) steigen die Platzziffern 1 und 2 der Kreisliga (aktuell SV Laußig, FV Bad Düben) in die Nordsachsenliga auf. Absteiger aus der Kreisliga sind die Platzziffern 12–14 (aktuell SV Spröda, FSV Oschatz, SV Frisch Auf Doberschütz- Mockrehna II). Sofern es aus der Kreisklasse Ost keinen Aufsteiger gibt, reduziert sich die Zahl der Absteiger auf die Platzziffern 13 und 14. Bei Abstieg von vier Mannschaften aus der Nordsachsenliga (aktuell FSV Krostitz II, Dommitzscher SV, FSV Glesien, SV Strelln/Schöna) steigen die Platzziffern 1 und 2 der Kreisliga (aktuell SV Laußig, FV Bad Düben) in die Nordsachsenliga auf. Absteiger aus der Kreisliga sind die Platzziffern 11–14 (aktuell TSV Rackwitz, SV Spröda, FSV Oschatz, SV Frisch Auf Doberschütz-Mockrehna II). Sofern es aus der Kreisklasse Ost keinen Aufsteiger gibt, reduziert sich die Zahl der Absteiger auf die Platzziffern 12–14.

Aktuelle Tabelle: 01. SV Laußig 21 81:015 56 02. FV Bad Düben 21 68:027 48 03. ESV Delitzsch II 22 74:052 40 04. LSV Mörtitz 22 40:038 35 05. SV Traktor Naundorf 22 62:050 34 06. SG Zschortau 21 42:034 32 07. SV Roland Belgern 21 62:050 31 08. SC Hartenfels Torgau 04 II 21 45:051 31 09. SV Wölkau 22 36:053 30 10. Elbaue Torgau II/Großtreben 22 41:053 26 11. TSV Rackwitz 22 35:039 24 12. SV Spröda 21 35:040 22 13. FSV Oschatz 22 24:059 15 14. SV FA Dob.-Mockrehna II 22 24:108 2



Kreisklasse OST/WEST

OST: Die Absteiger aus der Kreisliga werden nach territorialen Gesichtspunkten in die Kreisklassen eingegliedert. Es steigt grundsätzlich die Platzziffer 1 der Kreisklasse in die Kreisliga auf. Bei Verzicht ist die Erweiterung bis auf Platzziffer 3 möglich. Es liegen Verzichtserklärungen des SV Süptitz II, FC Terpitz und SV Merkwitz vor. Der TSV 1862 Schildau II ist aufgrund des angewandten Norwegermodells nicht aufstiegsberechtigt. Aktuell gibt es damit keinen Aufsteiger aus der Kreisklasse Ost.

WEST: Es gelten die gleichen Auf- und Abstiegsregelungen wie in der Staffel Ost, Verzichtserklärungen liegen nicht vor. Aktuell ist die SpG Naundorf/Zschepplin als Tabellenerster Aufsteiger in die Kreisliga.