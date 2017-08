Durchs Labyrinth von Torgau

Torgau. Die Innenstadt rings um Puschkinstraße, Friedrichsplatz und Wolffersdorferstraße gleicht derzeit einem Labyrinth. Wer seinen Weg entlang der schier unzähligen gelben oder roten Absperrzäune sucht, braucht Orientierungssinn und Geduld. Das Mammut-Projekt des Zweckverbands Torgau-Westelbien zur sicheren Abwasserentsorgung beschert seit etwa drei Wochen Fußgängern, Rad- und Kraftfahrern erhebliche Umwege. Wer von „A“ nach „B“ will – und vorab noch sein Auto bei „C“ parken muss, braucht noch längeren Atem.

Die TZ war unterwegs, um die Stimmung zu erkunden: Was macht ein solcher Zustand mit den Menschen, die dort wohnen, arbeiten - oder die einfach „dadurch“ müssen - und war von den Antworten recht erstaunt:

Das Gebäude, in dem sich die BARMER am Friedrichplatz befindet, ist von der Baustelle quasi eingekreist, doch Regionalgeschäftsführerin Diana Hommel reagiert gelassen: „Wir sind vor geraumer Zeit von der Ritterstraße hierher gezogen. Dort war auch Baustelle. Kunden, die zu uns wollen, finden uns auch. Wir sehen das relaxt, und die meisten Kunden ebenfalls. Einige wenige äußern Unmut. Die beschwichtigen wir, weil es eben nicht anders geht. Und wenn Baulärm ist, muss eben das Fenster zugemacht werden. Für uns ist das alles kein Problem.“

Ähnlich reagiert Heike Brandt, Inhaberin der Apotheke am Friedrichsplatz. „Wir wissen, dass die Maßnahme nötig ist, deshalb arrangieren wir uns damit.“ Der Zugang zur Apotheke sei allerdings noch doppelt eingeschränkt, weil derzeit auch die Hauseigentümer Baumaßnahmen durchführten. „Das dauert nicht mehr lange. In diesem Zuge erhalten wir auch einen behindertengerechten Eingang“, kündigt sie an. Das sei bereits mit den Stadt-Verantwortlichen abgesprochen. Erleichtert bekennt Brandt: „Dank unserer vielen Stammkunden kommen wir mit der Situation gut klar. Diese Treue ist für mich wie ein großes Dankeschön, das ich gern an dieser Stelle zurückgeben möchte.“ Lediglich die Anfahrt mit Fahrzeugen sei schwierig. „Hätte nicht erst an der Puschkinstraße, und später am Friedrichplatz gebaut werden können? Aber vielleicht war das technisch nicht möglich“, wägt sie ab, und: „Was viele nicht wissen: Das Parken in der Unruh-Straße ist jetzt stundenweise möglich. Dort kann in unserer Nähe geparkt werden.“

An der Apotheke vorbei schiebt gerade Diana Wiechmann ihr Fahrrad. „Ich muss erstmal schauen, wo und wie es hier lang geht. Bei so vielen Absperrungen verliert man leicht den Überblick, obwohl ja alles ausgeschildert ist“, bekundet sie.

Mit den Fahrrädern aus Wittenberg kommend sind Julia und Matthias aus Dresden gerade in Torgau eingetroffen und versuchen „irgendwie“ durchzukommen, „zum Campingplatz“, lassen sie wissen. Beide sind seit mehreren Tagen unterwegs - erst an die Ostsee, dann wegen schlechten Wetters mit dem Zug zurück nach Wittenberg und jetzt hierher. Beide staunen ob der vielen Bauzäune. Der Anblick der gesperrten Straßen trübt ihr Ferienglück allerdings nicht. Beide blicken zwischen den Schildern und der Übersichtskarte hin und her, einigen sich schließlich auf eine Richtung und radeln los, frei nach dem Motto: Alle Wege führen nach Rom - oder auf den Torgauer Campingplatz.“

Die 77-jährige Roswitha Quandt kennt sich in der Stadt recht gut aus und erledigt ihre Wege mit dem Rollator. Das ist seit Beginn der Bauzeit allerdings etwas mühselig, weil die gewohnten Wege gesperrt sind. Die Seniorin wohnt in der Puschkinstraße: „Wir haben jetzt einen Bauzaun vor der Haustür, und die Zuwegung musste auch geändert werden, weil ein Stück des Bürgersteigs weg ist“, erzählt sie. Zudem berichtet Roswitha Quandt von zeitweise „großem Lärm“. Trotz dieser Misslichkeiten kommen keine Klagen über ihre Lippen, stattdessen bedeutet sie: „Dafür hat man doch Verständnis. Wenn gebaut werden muss, ist das eben so.“ Weitaus größeren Kummer bereiten ihr die zum Teil schlechten Umwege, zum Beispiel über die Fritz-Reuter-Straße: „Schauen Sie – so ein großes Schlagloch. Fast wäre ich gestolpert, und ich bin bestimmt nicht die Einzige, der das so geht“, mutmaßt sie und zeigt auf die Gefahrenstelle. Diese befindet sich zwar nicht auf dem Gehweg, doch an einem Punkt, an dem man gern auf die andere Seite wechselt. Ein Auto nähert sich, weicht dem Übel strikt aus – und kommt den Fußgängern ziemlich nahe: „Das sollte wirklich schnell ausgebessert werden“, mahnt Roswitha Quandt.

Trotz Baustellensituation sind die Plätze vor den Spiegeln in der PGH Frisör am Friedrichplatz alle besetzt. Silva Kirschner, Monika Marquardt und Carmen Schwarz haben reichlich zu tun: „Wir merken kaum etwas davon, vor allem deshalb, weil wir unsere Stammkunden haben“, würdigt Silva Kirschner. Lediglich die tägliche Parkplatzsuche sei belastend.

Freie Zufahrt gibt es zum Intersport-Markt von Markus Hoecke in der Goethestraße: „Weil sich aber im Umkreis viele Absperrungen befinden, sind die Kunden letztlich überrascht, dass sie uns dennoch gut erreichen können. Man muss eben erst mal den Bogen raus haben, wie zu fahren ist: entweder über den Friedrichplatz aus dem Leipziger Wall heraus oder aus der Bahnhofstraße. Von der Puschkinstraße her geht es nicht mehr. Von da an muss Umleitung gefahren werden. Um die Parksituation etwas zu entschärfen, habe er - nach entsprechenden Anfragen - einige Dauerparkplätze auf dem Geschäftsgelände zur Verfügung gestellt. Die anderen müssten allerdings den eigenen Kunden vorbehalten bleiben. „Ich glaube, dass hier in Torgau diese Baumaßnahme gut geplant wurde. Deshalb zeigen die meisten Bürger Verständnis. In anderen Städten gibt es weitaus größere Probleme. Beispielsweise in Jüterbog. Dort wird seit Ewigkeiten gebaut, zum Teil mit großen Problemen für Geschäftsleute.“ Wenn überhaupt, dann könnte wohl in Torgau die Edeka-Kunden etwas beeinträchtigt sein, so war vielfach zu hören.