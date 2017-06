ECT und Expert bilden eine untrennbare Einheit

Das änderte sich mit der Wendezeit 1989/90. Auch der Handel mit Haushaltgeräten und deren Reparatur wurde 1991 durch den Umbau des Geschäftes in der Dommitzscher Straße möglich. Der Beitritt zur SELECT-Einkaufskooperation war ein weiterer Schritt. 1999 wechselte man zur Expert-Kooperation, was bis heute Bestand hat. Ein bedeutendes Ereignis in der Firmengeschichte war die Eröffnung des Expert-Fachmarktes mit 800 qm im PEP-Center Torgau am 9. August 2001. Die Angebotspalette wurde stark erweitert. Im Januar 2005 erfolgte der Umzug des Firmensitzes in den Neubau Zinnaer Str. 1a. Circa 60 Mitarbeiter (und jährlich 2 bis 3 Lehrlinge) gehören heute zum Unternehmen, unter der gemeinsamen Leitung von Siegmar Gatzke und Dirk Hoffmann.

Expert-Markt wird erweitert

Nun ist es endlich so weit. „Unsere langjährigen Bemühungen zur Vergrößerung des Expert-Marktes im PEP-Torgau sind von Erfolg gekrönt“, freut sich Dirk Hoffmann. Noch in diesem Jahr solen die Arbeiten für den geplanten Umzug beginnen. Dann steht eine Verkaufsfläche von 1100 Quadratmetern zur Verfügung. Bisher waren es circa 800 Quadratmeter.

Die Vergrößerung ist natürlich auch mit einer enormen Investition in eine moderne Ladenausstattung verbunden. „Schließlich wollen wir unseren Kunden ja eine tolle Einkaufsatmosphäre und eine attraktive Warenpräsentation bieten“, ergänzt Dirk Hoffmann. Mit der deutlich vergrößerten Verkaufsfläche einher geht eine Erweiterung des Bereiches der „weißen Ware“. Dazu gehören unter anderem Kühlschränke, Waschmaschinen, Trockner und ähnliches. Außerdem können neue Produktgruppen in das Sortiment aufgenommen werden. Expert – www.expert.de – ist als Online-Shop rund um die Uhr und das im ganzen Jahr mit seinen Angeboten präsent. Die Kunden erhalten hier einen Gesamtüberblick über das Produktportfolio. Auf einen Blick wird sofort deutlich, ob beispielsweise das gesuchte Gerät vorrätig ist, denn eine Bestandskontrolle wird mit angezeigt.

„Per Telefon oder per E-Mail kann dann die Bestellung beziehungsweise auch eine Reservierung vorgenommen werden“, erläutert Dirk Hoffmann. Auch per Internet ist die Reservierung möglich. Dieser Weg wird gern genutzt. Das trifft vor allem auch für die aktuelle Angebotsware zu. Für Berufstätige ist so ein Schnäppchen ebenfalls zu realisieren. Nach Vereinbarung zwischen Mitarbeitern und Kunden erfolgt die Abholung im Expert-Fachmarkt im PEP-Center oder der direkte Versand. So funktioniert moderner Kundenservice.

Apropos Service: In Kombination mit dem Fachmarkt agiert ECT als Dienstleister im Bereich von Reparaturen sowohl für die Bereiche TV und Radio als auch für weiße Ware. Die Kundendienstmitarbeiter erhalten ständig die notwendige Qualifizierung.

Kabelanlagen

Als anerkannter Partner für die Nutzung multimedialer Dienste sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich, genießt ECT einen sehr guten Ruf. „Wir arbeiten dabei eng mit Vodafone Kabel Deutschland zusammen“, erklärt Siegmar Gatzke. Großkunden sind dabei in Torgau die Wohnungsbaugenossenschaft und die Wohnstätten GmbH. Fernsehen, Internet und Telefon kommen zum Großteil bereits über Glasfaserkabel ins Haus bzw. in die Wohnung. Dabei wird das Breitbandkabelnetz ständig modernisiert, um die Netzqualität ständig den wachsenden Erfordernissen anzupassen.

Außerhalb von Torgau agiert ECT für einen großen Kabelnetzbetreiber im Raum Leipzig als Service- und Dienstleister.

"Der neue Expert-Fachmarkt im PEP-Center wird den

gewachsenen Kundenansprüchen durch mehr Vielfalt

und innovative Ausstattung voll entsprechen."