EZEL - Erfahrung, Zuverlässig, Erfolgreich, Leistungsstark

Eines ist dabei immer gleich: Die Leistungen werden in hoher Qualität und oft sogar vor dem gesetzten Termin realisiert. Maßgeblichen Anteil am Erfolg des Unternehmens hat Geschäftsführer Ingbert Rabe.

Einen Namen gemacht

Ein kurzer Blick zurück macht deutlich, was die Bauunternehmung EZEL Torgau GmbH so einzigartig werden ließ. Es war der August des Jahres 2002 als der Pegel der Elbe von Tag zu Tag dramatisch anstieg. Während anderswo der Fluss nicht mehr zwischen den Deichen zu halten war, da wurde in Torgau mit einem bisher ungekannten Einsatz um die Sicherung der Stadt gekämpft. Für Ingbert Rabe und das ganze Team bedeutete dies, mit aller verfügbarer Technik, mit jedem möglichen Mann vor Ort zu sein, das Wasser von der Stadt fernzuhalten. Ungeahnte Kräfte wurden mobilisiert. Rund um die Uhr rollten die schweren Laster, waren die Bagger im Einsatz. Jetzt zahlte sich die jahrelange Erfahrung aus. Das fast unmöglich Erscheinende wurde geschafft – Torgau trotzte dem Jahrhunderthochwasser, auch dank EZEL. Nur zehn Jahre später war man wieder gefragt, und erneut erfolgreich!

Der Heimatregion verbunden

Das unternehmerische Tun und Handeln bei der Bauunternehmung EZEL Torgau GmbH ist auch stets lokalpatriotisch geprägt. Vereine, Verbände und Veranstaltungen wurden und werden unterstützt. An dieser Stelle sollen exemplarisch die Internationale Sächsische Sängerakademie, Schloss Hartenfels und die Torgauer Bärenstiftung genannt sein.

Baustellen in und um Torgau wurden zu Belegen der Qualität und Leistungsfähigkeit des Unternehmens. Dazu zählen beispielsweise der Ausbau der B 87, die Neugestaltung der Fischerstraße und der Bäckerstraße in Torgau, der Bau des Hafenstadions und die vielen Kilometer sanierter Deiche an der Elbe.

Die Heimatverbundenheit dokumentiert sich aber auch in der Schaffung von immer neuen Arbeitsplätzen durch eine gezielte Expansion. Junge Leute erhalten bei EZEL zudem die Chance der beruflichen Qualifizierung bis hin zur Unterstützung beim Studium. „Wir wissen um unsere Verantwortung für den Fachkräftenachwuchs“, erklärt Ingbert Rabe in dem Zusammenhang.

Vielseitig

Das Leistungsprofil von EZEL umfasst unter anderem:

• Straßen- und Wegebau (Asphalt, Beton, Schotter oder Splitt-Sand)

• Sportanlagenbau, Frei?ächengestaltung, Landschaftsbauarbeiten

• P?asterarbeiten in Naturstein- und Betonp?aster

• Kanalbau (Regen- und Schmutzwasserleitungen in allen Materialarten)

• Kabelleitungstiefbau für Telekommunikations- und Energieversorger

• Bau von Rohrleitungen für Trinkwasser und Gas

• Erschließung von Wohn- und Gewerbestandorten

• Brückenbau

• Beton- und Stahlbetonarbeiten; Schalungsbau

• Erd- und Wasserbau

• Erdbauarbeiten und Spundwandarbeiten (Hochwassersicherung)

• Gewinnung der Baustoffe Ton und Kies aus eigenem Aufkommen

• Aufbereitung mineralische Baustoffe einschließlich Sieben und Klassi?zieren

• Aufbereitung von Auf- und Abbruchmaterial, Beton und Stahlbeton, Asphalt, Ziegel

"Verwurzelt in der Region durch die Schaffung und Sicherung

von Arbeitsplätzen, anerkannt durch Qualität und Leistungsstärke

sowie als Förderer von Kultur und Sport."