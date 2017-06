Echte Spezialisten mit entsprechenden Zertifikaten

Die SCHULZ BAU GMBH findet ihren Ursprung in der Meliorationsgenossenschaft Torgau im Jahre 1967. Großflächig wurden Beregnungsmöglichkeiten für Feldflächen geschaffen. Pumpwerke an der Elbe sorgte für das erforderliche Wasser.

Das Unternehmensprofil wandelte sich von der anfänglichen Ausrichtung auf Meliorationsleistungen zum heutigen Bauunternehmen für Rohrleitungs- und Kanaltiefbau und für Sanierungen im Bereich Trinkwasserversorgung (Speicher und Behälter) und Abwasserbeseitigung. Seit einigen Jahren werden Abwasserbauwerke aller Art mit verschiedenen Verfahren saniert, renoviert oder erneuert. Zahlreiche Mitarbeiter wurden hierfür umgeschult und entsprechend einschlägigen Fach-Zertifizierungen qualifiziert. Der Wirkungskreis wuchs entsprechend.

Durchschnittlich 50 Mitarbeiter arbeiten in dem erfolgsorientierten Unternehmen unter Geschäftsführer Hans-Detlev Schulz. Priorität in der Unternehmensentwicklung hat neben der Weiterqualifizierung des Personals auch die Ausbildung zu Facharbeitern. Eine intensive Zusammenarbeit wird mit zahlreichen Unternehmen der Region gepflegt. Dazu zählen unter anderem die Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH sowie der Trink- und Abwasserzweckverband Westelbien.

Gefragter Dienstleister

Das Unternehmen Schulz Bau GmbH ist auch über die Region

hinaus gefragt für folgende Leistungen:

• Sanierung/Beschichtung von Abwasserbauwerken

und GFK-Systemen, Korrosionsschutz, Betonsanierung

• Wassersandstrahlen 100 bis 2500 bar mit spezieller Düsentechnik

• Rissinjektion, Hochdruckverpressungen

Die angebotenen Komplettleistungen werden abgesichert durch:

• vollständige Leistung zur Sanierung von Schmutzwasserpumpwerken

Rohrleitungsbau, Pumpentechnik, Grundwasserabsenkung und -haltung

• Interimslösung zur Absicherung der Entsorgung

• allgemeine Tiefbauleistungen.

Vorzeigeobjekte

In den vergangenen Jahren und bis ins Jahr 2017 realisiert die Schulz BAU GmbH das Trink- und Abwasserkonzept der Stadt Torgau maßgeblich mit. An mehreren neuralgischen Punkten in der Stadt wurden unterirdisch enorme Rückhaltekapazitäten geschaffen, die Überflutungen bei Starkregen verhindern. Ein Großteil des Abwassernetzes konnte bereits saniert bzw. erneuert werden.

Aktiv im Verband

Um die Interessen von Bauunternehmen der Region auch entsprechend vertreten zu können, engagiert sich Hans-Detlev Schulz, Geschäftsführer SCHULZ BAU GmbH Torgau im Verband mittelständischer Bauunternehmen Sachsen und Sachsen/Anhalt. Hier gehört er dem Vorstand an. Der Verband wurde im Jahr 2009 mit zehn Mitgliedsunternehmen gegründet und vereint derzeit 35 mittelständische Firmen aus der Region Mitteldeutschland mit insgesamt etwa 1500 Beschäftigten. „Als freiwillige berufsständische Vereinigung der Baubranche stellt sich der Verband als Plattform des wechselseitigen Informationsaustausches auf wirtschaftlichem, arbeits- und sozialrechtlichem sowie technischem Gebiet dar. Der Zweck des Verbandes ist nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet und verfolgt keinerlei parteipolitische oder religiöse Zwecke“ macht Schulz deutlich. Ziel der Vereinigung ist die Interessenvertretung des Mittelstandes gegenüber Politik und Gesellschaft. Der Verband sieht seine Hauptaufgabe in der Förderung der jeweiligen Interessen seiner Mitglieder.

"Bereits auf eine 50-jährige Tradition konnte das Unternehmen

am 1. April zurückblicken. Zahlreiche Wasser- und Abwasserprojekte

in der Region tragen die Handschrift von Schulz BAU."