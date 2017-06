Ein Autohaus, das den Ansprüchen des 21. Jahrhunderts gerecht wird

Doch die Tradition reicht noch viel weiter zurück. 1937 stellte sich der Kaufmann Alfred Schrödter den Herausforderungen des beginnenden automobilen Zeitalters. Aus einer ehemaligen Gastwirtschaft entstand eine Autowerkstatt auf dem damals höchsten Stand der Technik. Von 1969 bis 1990 wurden hier im Fischerdörfchen Fahrzeuge der Marken Wartburg und Trabant betreut. Diesem konsequenten Streben sind alle Nachfolger bis heute stets treu geblieben. Dies war und ist nur durch die Leistungsbereitschaft aller im Team zu erreichen. Den aktuellen Beweis liefert die Auto-Center-Torgau-Familie. Als ein Beispiel dafür angesehen werden darf „ServicePlus“ für Volkswagen-Nutzfahrzeuge, ein Service-Programm, das speziell auf die Bedürfnisse von Gewerbekunden zugeschnitten ist. Auto-Center Torgau ist dafür anerkannter ServicePlus-Partner.

Elektromobilität

Ein sich weiter vertiefendes Umweltbewusstsein hat auch in der Automobilbranche Einzug gehalten. Elektromobilität heißt das Stichwort. Und da gehört Auto-Center Torgau als VW-Partner mit zu den Vorreitern. Bereits jetzt ist das Unternehmen als e-Partner für mehrere Modelle zertifiziert worden. Dazu zählen beispielsweise der Passat GTE, der E-Golf und der E-Up. „Unter e-Mobilität verstehen wir dabei weit mehr als nur Elektrofahrzeuge. Deshalb bieten wir zusätzlich ein leistungsstarkes Spektrum an ergänzenden Dienstleistungen, die unseren Kunden den Alltag mit dem Elektrofahrzeug von Volkswagen erleichtern“, versichert Geschäftsführer Klaus-Dieter Kersten.

Wer bisher glaubte, ein Elektrofahrzeug und sportliches Fahrvergnügen gingen nicht zusammen, der irrt: Als Plug-In-Hybrid von Volkswagen bringt der Golf GTE das Beste aus zwei Welten zusammen. Auf Knopfdruck werden Elektro- und Benzinmotor kombiniert und sorgen für eine maximale Leistung von 150 kW (204 PS) bei einer Spitzengeschwindigkeit von 222 km/h.

Wenn es um das Thema Umwelt geht, können sich auch der Passat GTE und Passat GTE Variant sehen lassen. Neben zwei intuitiv verständlichen Hybrid-Betriebsmodi ermöglicht der rein elektrische e-Mode emissionsfreies Fahren ohne störenden Lärm.

Als e-Partner liefert Auto-Center Torgau besten Service, fachkundiges Personal und beste Beratung rund um das Thema Elektromobilität.

Und wieder ist man damit einen Schritt voraus. Ach ja, auch finanziell gibt VW eine Unterstützung beim Umstieg auf Elektromobilität.

Übrigens bietet Auto-Center Torgau auch den umfassenden Service für alle Fahrzeuge mit Gasantrieb, egal welche Gasart zum Einsatz kommt.

Ein zuverlässiges Kraftpaket

Eine Experten-Jury aus 24 Ländern wählte den neuen VW Crafter zum International Van of the Year 2017 (Quelle: „Fleet Van & Utility“, www.van-of-the-year.com). In ihrer Laudatio würdigten die Juroren vor allem das kundenorientierte Design, den Komfort sowie die innovativen Fahrerassistenz- und Sicherheitssysteme.

Wie bei allen Nutzfahrzeugen, spielt auch beim neuen VW-Transporter die Vielfalt eine große Rolle. Daher hat VW vom Crafter drei Längen, drei Höhen und vier Grundmodelle im Angebot. Bei den Antrieben gibt es Front- oder Heckantrieb, ein manuelles oder Automatik-Getriebe sowie Allradantrieb.

VW-Nutzfahrzeuge verspricht für den Crafter mit seinen neu entwickelten EU-6-Motoren geringeren Verbrauch und die niedrigsten Emissionswerte in seiner Fahrzeugklasse. Die Motoren sind für Kurzstreckenbetrieb als auch für Langstreckenverkehr ausgelegt.

Als anerkannter VW-Partner besitzt Auto-Center Torgau einen speziellen Werkstatt- und Servicebereich für diese Art von Nutzfahrzeugen, die in unterschiedlichsten Branchen wegen ihrer vielfältigsten Einsatzmöglichkeiten geschätzt werden.

„In unserem Autohaus können wir zudem auf ausgebildete und speziell geschulte Fachleute zurückgreifen, die unsere VW-Crafter-Kunden betreuen“, erklärt Klaus-Dieter Kersten.

"Der hohe Anspruch an Verlässlichkeit und Wertigkeit

ist unsere Antriebskraft."