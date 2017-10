Ein Bauwagen als neuer Spielplatz

Torgau. „Ich hätte, um ehrlich zu sein, nicht gedacht, dass sich die Arbeiten so aufwendig gestalten. Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen“, erzählt die Leiterin des Kindergartens „Max und Moritz“, Beate Brüggener, mit Blick auf den neuen, grüngestrichenen Bauwagen. Dieser wurde fast ein Jahr lang vor allem von Vätern einzelner Kinder mit viel Herzblut hergerichtet und um eine Überdachung erweitert, sodass sich die Kinder über einen weiteren Platz zum Spielen freuen: „Sie können dort beispielsweise malen oder auch unter Aufsicht mit Werkzeugen arbeiten. Bis jetzt waren auf jeden Fall alle begeistert und wir sind froh, dass uns die Stadtwerke den Wagen als Geschenk überlassen haben.“



Obwohl die Jungen und Mädchen ihr neues Spieleparadies schon vorher ausprobieren konnten, wurde der Bauwagen erst am gestrigen Mittwoch anlässlich des fünfjährigen Jubiläums der Kita offiziell eingeweiht. Erst seit 2012 erstrahlt das Haus in neuem Glanz. Vorher standen an der gleichen Stelle zwei Gebäude, eine Krippe und der Kindergarten, die jedoch abgerissen wurden, um sowohl für die Kinder als auch die Erzieherinnen bessere Bedingungen zu schaffen.



Dieser Geburtstag war für die Einrichtung ein weiterer Grund, um gemeinsam mit den Eltern, ehemaligen Kindergärtnerinnen sowie mit der amtierenden zuständigen Referentin von der Stadtverwaltung Steffi Borgmann und Pressesprecher Tilo Schroth zu feiern. Beide kamen im Auftrag von Bürgermeisterin Romina Barth und brachten den Kindern als Geschenk neue Bälle mit. Über diese freuten sich die Kleinen mindestens genauso sehr wie über die bunten Luftballons, von denen jeder einen bekam. Die Ballons passten farblich außerdem zu den Handabdrücken, mit denen sich fast alle Jungen und Mädchen auf dem Holzgeländer vor dem neuen Bauwagen verewigt haben.



„Die Idee finde ich besonders schön. Generell war die Arbeit einfach ein tolles Erlebnis“ berichtet Marcus Scholz. Der Inhaber des Torgauer Geschäftes „Holzkunst Scholz“ zählt zu den Vätern, die besonders viel zu der Errichtung der Bänke, Tische und der Überdachung eingebracht haben. Doch mithilfe seiner Tochter Emma und vielen anderen Kindern war von Anstrengung für ihn nichts zu spüren: „Ich lebe meinen Job und zusammen mit den Kleinen hat die Arbeit natürlich nochmal mehr Spaß gemacht.“



Die Leiterin der Kita ist den Eltern sehr dankbar, sowohl für die Hilfe bei der Umgestaltung als auch für die Spenden. So bleibt ihr anlässlich des Geburtstages nur noch ein Wunsch: „Ich hoffe, dass wir immer viele neugierige und glückliche Kinder bei uns begrüßen können.“ ep