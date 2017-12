Torgau. Lars Fähling wird neuer Beigeordneter von Torgau. 14 Stimmen von 22 entfielen auf den 35-Jährigen, der damit die absolute Mehrheit erreichte und im ersten Wahlgang seinen einzigen Kontrahenten Stefan Fricke ausstechen konnte. „Ich bin äußerst zufrieden mit dem Ergebnis“, sagte Fähling am Freitag, als ihn die TZ in Brüssel erreichte. Dort arbeitet er als Referent für den Brandenburger Landtag und informiert die Landesregierung über aktuelle europapolitische Entwicklungen, die bedeutend für das benachbarte Bundesland sind.



Diesen Posten wird Fähling noch im Dezember räumen. Dann gilt es, eine ordentliche Übergabe zu organisieren. „Ein Brüsseler Büro übergibt man nicht einfach so nebenbei“, sagt er. Ab Januar will er dann in Torgau sein, bereits mitarbeiten und auch seinen Wohnsitz bis dahin an die Elbe verlegt haben. „Meine Vereidigung findet dann voraussichtlich auf der Stadtratssitzung im Februar statt.“ Und dann, so sagte er es am Mittwoch, will er „ein Beigeordneter für alle“ sein. Fählings Geschäftskreis soll der Ausschreibung nach die Kämmerei sowie die Referate Soziales/Kindertagesstätten, Bildung/Sport sowie Kultur/Tourismus umfassen. Änderungen sind der Oberbürgermeisterin in Einvernehmen mit dem Stadtrat aber vorbehalten.



Gegenkandidat des parteilosen Fählings war der SPD-Mann Stefan Fricke. Der 47-Jährige Jurist, tätig in der Industrieverwaltung, konnte lediglich sieben Stimmen auf sich vereinen. Fricke zeigte sich im Nachgang gegenüber TZ jedoch als fairer Verlierer. „Ich hoffe, er macht einen guten Job für Torgau“ und ergänzt staatsmännisch: „Wahl ist Wahl.“ Als Dritter Mitbewerber um den Posten war bis zuletzt eigentlich Martin Maciejewski gehandelt worden. Er zog seine Bewerbung am Montag jedoch zurück. „Förmlich per E-Mail aus persönlichen Gründen“, erklärte Oberbürgermeisterin Romina Barth.



Über Lars Fähling, die neue Führungskraft im Torgauer Rathaus, verlautete sie: „Ich bin sehr froh, dass ein Beigeordneter gewählt wurde, der für Torgau brennt, jung und engagiert ist. Er hat gute Ideen für Torgau, ohne dabei den Blick über die Stadtgrenzen hinaus zu verlieren. Ich kann mir gut vorstellen, mit ihm ein engagiertes Team zu bilden, dass er mir unterstützend zur Seite steht und eigenverantwortlich in seinen Fachbereichen tätig ist. Ich freue mich auf seinen Arbeitsbeginn.“



Bevor jedoch zur Wahlurne geschritten werden konnte, erhitzte eine Diskussion die Gemüter, die nicht zweifelsfrei unabhängig von der Beigeordnetenwahl betrachtet werden kann. Die Linken hatten das Ausscheiden ihrer Stadträtin Janet Kamberg beantragt. Sie sollte durch Marion Kanitz als Nachrückerin ersetzt werden. Erst durch einen Antrag zur Änderung der Tagesordnung rückte dieser Beschluss – eigentlich zunächst ans Ende der Tagesordnung verfrachtet – nach vorne.

Allerdings erfolglos. Kamberg bleibt Stadträtin, Kanitz außen vor. Mit neun Stimmen für und neun Stimmen gegen die Freistellung von Kamberg bei vier Enthaltungen konnte dem Antrag laut Gemeindeordnung, die bei Stimmengleichzahl eine Ablehnung vorsieht, nicht stattgegeben werden. Die CDU-Fraktion, die geschlossen gegen eine Neubesetzung stimmte, argumentierte mit dem Fehlen eines wichtigen Grundes, der notwendig ist, um einen Stadtrat freizustellen.



Matthias Grimm-Over, dem so ein Rücktrittsgesuch in seiner gesamten Karriere als Kommunalpolitiker noch nicht vorgekommen sei, argumentierte: „Eine berufliche Veränderung ist noch lange kein wichtiger Grund.“ Aus den eingereichten Unterlagen von Kamberg geht hervor, dass sie nun bei der Post arbeitet, außerhalb von Torgau. „Für ein kommunalpolitisches Amt kann man sich freistellen lassen. Zum Stadtrat gewählt zu werden, ist auch ein Vertrauensvorschuss. Wir sind hier nicht auf einem Basar“, sagte er und sprach von einer Würde des Amtes. „Frau Kamberg hat weiterhin alle Möglichkeiten, die Termine wahrzunehmen. Deswegen wäre mit einer Neubesetzung keinem geholfen.“ Ein taktisches Verhalten, um die Linken damit vorsätzlich zu schwächen, wollte er sich im Gespräch mit TZ nicht nachsagen lassen: „Diesen Hut setze ich mir nicht auf.“



Auch sein Fraktionskollege Konrad Theobald will davon nichts hören: „Eine Schwächung der Opposition sehe ich nicht.“ Vielmehr ginge es um die Einhaltung der Gemeindeordnung. „Das Amt ist nicht dazu da, um nach Belieben auf- und abzuspringen.“ Kamberg, die durch „Abwesenheit geglänzt“ habe und regelmäßig unentschuldigt fehlen würde, unterstellte er „ein falsches Verständnis vom Ehrenamt.“



Die Freien Wähler hatten sich bei der Abstimmung – nachdem sie das Vorziehen des Tagesordnungspunktes noch vollständig unterstützt hatten – mehrheitlich enthalten. Fraktionschef Axel Klobe, der als einziger für die Ablösung Kambergs gestimmt hatte („weil ich den Grund mit geänderten beruflichen Verhältnissen nachvollziehen kann“), sagte zur Entscheidung seiner Fraktion: „Das Ändern der Tagesordnung haben wir unterstützt, weil es eine reine verfahrenstechnische Angelegenheit war. Es gab keinen Grund, dem nicht zu entsprechen.“ Die Enthaltung seiner Kollegen bei der folgenden Abstimmung rühre daher, da sich offensichtlich zwei Lager mit verschiedenen Meinungen gegenüberstehen würden und man in diesem Streit nicht eingreifen wolle.



Bei den Linken war man freilich nicht begeistert und prüft eine Neuvorlage des Antrags. Dies sei aber laut Gemeindeordnung erst nach einem halben Jahr möglich. „Ich kann die Entscheidung einfach nicht nachvollziehen“, erklärte Karl- Friedrich Potzelt gegenüber TZ. „Frau Kamberg hat eine Festanstellung, drei Kinder und einen Mann, der in Schichten arbeitet.“ Da ließe sich nur selten Zeit für einen Stadtratstermin finden. „Natürlich hat man als Stadtrat eine Verantwortung, aber es ist immer noch ein voll gepacktes Ehrenamt.“ Die Organisation sei nicht immer einfach. Die Nichtfreistellung von Kamberg sei daher „schäbig von der CDU. Es ging hier einzig und allein um eine Machtdemonstration.“



Oberbürgermeisterin Barth hatte sich bei der Entscheidung enthalten, sagte aber auch: „Ich persönlich finde es nicht gut, dass Stadträte ihrer Verpflichtung nicht nachkommen, an Stadtratssitzungen teilzunehmen. Schließlich wurden Sie ja auch von den Bürgerinnen und Bürgern dafür gewählt. Offenbar reichte der angegebene triftige beziehungsweise wichtige Grund den Stadträten nicht aus, um eine befürwortende Entscheidung zu treffen, was sich auch im Stimmverhalten widerspiegelt.“