Ein Dankeschön mit ordentlicher Prise Wagner

Torgau. Wagner ist weder Schmidt noch Müller. Und dennoch: Im Nutzerverzeichnis der Torgauer Stadtbibliothek war bis Freitagnachmittag immerhin 21 Mal der Name Wagner gelistet. Am Abend folgte ein weiterer Wagner. Und dieser war nicht nur ein Wagner sondern der Wagner. Vorname Richard. Deutscher Komponist, Schriftsteller, Theaterregisseur und Dirigent. Der ist zwar schon seit 1883 verstorben, doch sein musikalisches Erbe ist nach wie vor prägend.



Ausschnitte daraus könnten nun öfter im Barocksaal der Torgauer Stadtbibliothek zu hören sein. Denn der Dankeschönabend der Internationalen Sächsischen Sängerakademie Torgau, Schloss Hartenfels hatte am Freitag nicht nur die Verleihung der Stifterbriefe zum Ziel. Wie Prof. Elvira Dreßen erläuterte, könnte die Veranstaltung auch gleichsam der Beginn musikalisch-literarischer Themenabende sein, die beispielsweise unter dem Titel „Taktvolle Lesungen“ oder auch „Buch trifft Note“ stünden.



Ein mächtiger Flügel aus dem Jahre 1886 steht jedenfalls schon mal bereit. Den habe Dreßen und der Förderverein der Kreismusikschule zu einem Symbolpreis aus Weimar angeboten bekommen. Ein Glücksfall, der für die derzeit noch ausgelagerte Kreismusikschule allerdings keine Option ist. Da habe sie sich an eben jenen Raum in der Stadtbibliothek erinnert, der vor drei Jahren schon einmal von der Akademie genutzt worden sei und es zur sechsten Auflage vom 12. bis 22. Juli auch wieder werden wird. Ein großes Dankeschön richtete Elvira Dreßen diesbezüglich an Claudia Eilenberger, die Chefin der Stadtbibliothek, die sofort Feuer und Flamme für die Ideen gewesen sei.



Wie intensiv klassische Musik und insbesonders Wagners 20-minütige große Racheszene zwischen Telramund und Ortrud aus dem Werk Lohengrin in dem Saal erlebbar wird, demonstrierten Marie Henriette Reinhold (27 J.), Meisterklasse-Studentin der Leipziger Hochschule für Musik und Theater, und Frederik Tucker (26), Student im Bachelor, ebenso von der Hochschule für Musik und Theater Leipzig. Begleitet von Prof. Heiko Reintzsch strickten sie Note für Note einen prächtigen und gewaltigen musikalischen Rahmen, der nicht nur den Stiftern sondern auch Gasteltern und Förderern der Sängerakademie in Erinnerung bleiben wird.

„Wenn ein großes Werk gelingen soll, braucht es viele, die daran mitwirken“, sagte Benno Kittler. Der Herausgeber der Torgauer Zeitung und gleichzeitig einer der Stifter der Akademie zeigte sich froh, derart viele engagierte Mitglieder innerhalb der Akademie-Familie zu wissen.