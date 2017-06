Ein Drittel wird in den Hort investiert

Belgern-Schildau. 350 000 Euro an investiven Schlüsselzuweisungen bekommt die Doppelstadt aus dem kommunalen Finanzausgleich zur Stärkung der Infrastruktur. Etwa ein Drittel davon wird in den Hortneubau in Schildau investiert. Mit rund 70 000 Euro bekommt die Fortführung der Flurneuordnungsverfahren in der Kommune das zweitgrößte Stück vom Kuchen.



50 000 Euro stehen im Laufe des Jahres für die Aufstellung von Straßenbeleuchtung zur Verfügung. Die gleiche Summe soll in ein zentrales Abwassernetz investiert werden. Auch für neue Fenster an der Belgeraner Grundschule ist Geld eingeplant. Der Rest kommt weitestgehend der Feuerwehr zugute, unter anderem für die Anschaffung von Atemschutztechnik und die Umsetzung der Neußener Sirene und Fahrzeugerwerb.