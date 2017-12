Ein Gefühl wie im Märchen

Taura. Kleine Hütten mit handgefertigten Waren laden die Besucher zum Verweilen ein. So auch am vergangenem Wochenende. Mit warmen Lichtern, Lagerfeuer und Fackeln fühlten sich die Besucher wie im Märchen. Weihnachtliche Holzdekorationen fand man bei Roland Lindner aus Riesa. Seit einigen Jahren ist er ein fester Händler auf dem Waldweihnachtsmarkt und hat seine Produkte aus dem Erzgebirge und Finnland sowie spezielle Schnäpse für den Weihnachtsmarkt. „Ich bin jedes Mal gerne wieder hier. Dieser Markt ist einfach etwas anderes, und auch im nächsten Jahr wird man mich hier wieder antreffen.“



Zum ersten Mal ist Sírina Reháková mit einem Stand vertreten. Obwohl ihre Familie schon oft mit den handgefertigten tschechischen Produkten in Taura anzutreffen war, freute sie sich darüber, auch einmal mit dabei sein zu können. „Die Leute hier sind wahnsinnig nett. Mir gefallen die kleinen Hütten überall. Ich würde mich freuen, auch im kommenden Jahr wieder hier zu sein.“ Ihr Vater Josef Reháková stand an der kleinen Schmiede und präsentierte sein Handwerk. Auch an anderen Tagen des Jahres sind Marko Carl und Jonas Mittag beim Heidekoch in Taura anzutreffen. Am Wochenende betreuten sie den Bratwurststand. „Ich bin seit drei Jahren hier eine helfende Hand. Immer, wenn was anfällt, unterstütze ich Familie Anders sehr gerne. Gerade die Arbeit auf dem Weihnachtsmarkt ist toll. Es ist hier viel entspannter, und die Leute sind viel netter“, so Jonas. Imkererzeugnisse, handgefertigte Seifen, Pralinen und Brote waren ebenso hier zu finden wie Milchprodukte vom Biobauern. Hier war besonders die Raclette-Schnitte der Hit. „Die Schnitten bieten wir zum ersten Mal in Taura an, sind aber nicht zum ersten Mal hier auf dem Waldweihnachtsmarkt. Wir haben all die Produkte dabei, die wir auch im Hofladen in Bennewitz verkaufen“, sagt Kerstin Knoche von der Hofmolkerei Bennewitz. Die Besucher waren begeistert.



Besonders groß war der Ansturm am späten Nachmittag, als die Dunkelheit einsetzte und die Atmosphäre einen ganz besonderen Charme entfaltete. Dies nutzten die Mitglieder der Tierhilfe Torgau um einen kleinen Lampionumzug durch das Tiergehege Taura zu unternehmen. Unterstützt wurden sie dabei von der Feuerwehr Taura und dem Förderverein des Tiergeheges. Sie waren auch mit einem Stand mit selbst gebackenen Hundeplätzchen hier anzutreffen um auf sich aufmerksam zu machen. „Wir haben uns gefreut, dass wir uns hier auf dem Waldweihnachtsmarkt präsentieren konnten. Viele Leute haben sich über den Verein informiert, und unsere Hundeplätzchen kamen sehr gut an“, so Vorstandsmitglied der Tierhilfe Torgau, Carmen Georg.



Organisator Philipp Anders zeigt sich rundum zufrieden mit dem Waldweihnachtsmarkt in Taura am vergangenem Wochenende. „Es war wieder ein rauschendes Weihnachtsfest“, sagt er mit einem Lachen. Trotz des mittelmäßigen Wetters war der Markt gut besucht und die Händler glücklich und zufrieden. „Sie werden auch im nächsten Jahr wieder mit dabei sein. Wir sind sehr froh darüber, dass die Anwohner jedes Jahr Verständnis aufbringen. Rund herum war alles super. Die viele Vorbereitung hat sich gelohnt“, so der Heidekoch. Kristin Engel