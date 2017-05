Ein Herrenhaus zum Träumen

Schlösser und Herrenhäuser rechts und links der Elbe gehören in Sachsen unbestritten zu den Wahrzeichen und Denkmalen, die von der Historie und der wechselvollen Geschichte künden. Noch vor wenigen Jahren schien das Schicksal des einstigen Herrenhauses in Kunzweda besiegelt. Ein fortschreitender Verfall wurde sichtbar. Aber dann trat ein wahrer Glücksfall ein.

Renate und Jochen Braun aus Torgau waren bereits längere Zeit auf der Suche nach einem geeigneten Haus, landeten bei ihrer Suche auch in der Stadtverwaltung Torgau und wurden hier auf das Herrenhaus in Kunzwerda aufmerksam gemacht. „Wir haben das historische Objekt sofort bei unserem ersten Besuch ins Herz geschlossen“, sagt eine glückliche Renate Braun. Dabei leuchten ihre Augen. Also wurden Nägel mit Köpfen gemacht. Die Familie kaufte das Gutshaus mit den zugehörigen circa 2500 Quadratmetern dann im Jahr 2013, um ihren bisherigen Wohnsitz von Torgau nach Kunzwerda zu verlegen. Doch bis dies so weit war, wartete ein enormer Berg an Arbeit auf die beiden Enthusiasten. Schließlich wollten sie keinen Kredit mehr aufnehmen und möglichst viele Eigenleistungen erbringen. Da Jochen und Renate Braun im Außendienst tätig waren bzw. noch sind, behielten sie zunächst ihre alte Wohnung und begannen gleichzeitig das Herrenhaus zu sanieren.

„Großes Herzklopfen setzte ein, als das Hochwasser der Elbe 2013 sowohl unseren Wohnsitz in Torgau als auch das Haus hier in Kunzwerda bedrohte. Beides mussten wir sichern“, erinnert sich Renate Braun. Zum Glück ging alles ja glimpflich ab. So konnten die Brauns ein erstes Teilziel ereichen, eine Wohnung im Erdgeschoss des Herrenhauses komplett sanieren und in diese einziehen. Nun wurde das Haus in Torgau verkauft, um Mittel für die weitere Gutshaussanierung zur Verfügung zu haben. „Denn eine erhoffte Lotto-Million blieb aus “, schmunzelte der Hausherr bei unserem Gespräch. Es schlossen sich Jahre des Lebens auf Baustelle an, in denen ein zwölfstündiger Arbeitstag zur Normalität wurde. Sogar an den Wochenenden forderte das historische Gemäuer die ganze Kraft und Zeit der beiden. Das Ergebnis jedoch entschädigte für alle Mühen. „Wir leben unseren Traum“, sagen beide heute übereinstimmend.

Und es ist wahrlich ein Traum, was hier entstand. Wer als Gast nach Kunzwerda kommt, dem fällt das einstige Gutshaus sofort ins Auge. Gepflegte Außenanlagen und die sanierte, große Eingangstreppe wirken einladend. Und genau dass wollten die Brauns auch erreichen. Vor 220 Jahren, im Jahr 1797, wurde das Haus errichtet. Herrschaftlich sollte es schon sein. Als Herrschaft sehen sich Renate und Jochen Braun aber keineswegs. Sie sind in erster Linie Bewohner sowie Gastgeber, und das auf eine ganz moderne, stilvolle und liebenswerte Art. Mit Unterstützung von Firmen aus der Region sind im Haus nämlich inzwischen drei sehr individuell gestaltete Ferienwohnungen mit enormem Komfort entstanden, die über insgesamt zehn Betten verfügen.

Ein Festsaal mit 40 Plätzen lädt zum Feiern ein. In die Festlichkeiten einbezogen werden kann auf Wunsch das große Foyer des Hauses, das über einen Kamin verfügt und den Besucher beim Eintritt echt ins Staunen versetzt. Man fühlt sich in eine andere Zeit versetzt! Dafür sorgen auch die ganz gezielt ausgewählten Dekostücke, die den Geschmack und den Kunstsinn der Hausherrin verraten. Vieles davon hat Renate Braun nämlich auf Trödelmärkten ausgesucht, bis hin zu Möbeln. Die restaurierte sie mit großem Zeitaufwand und viel Fingerspitzengefühl. Das Ergebnis überzeugt.

Hier fühlen sich Gäste und Besucher wohl. Das gesamte Objekt ist einfach nur ideal zum Relaxen, für Seminare, Fotoshootings und jegliche Art von Feierlichkeiten. Seine Eignung dafür konnte das Haus in den letzten Wochen schon mehrfach eindrucksvoll unter Beweis stellen. Übrigens weiß Familie Braun ein ganzes Netzwerk von Partnern an seiner Seite. Das reicht vom Catering über den Blumeservice, die passende Musik bis hin zu Kutschfahrten.

Ab Juni dieses Jahres steht das Herrenhaus in Kunzwerda dann allen Interessenten offen. Das gilt sowohl für Leute, die nach einem geeigneten Objekt für eine Familienfeier suchen, eine Ferienwohnung zum Ausspannen ersehnen oder einfach mal nur einen Blick auf das Ergebnis der gelungenen Restaurierung werfen wollen. „Verständlicherweise sollte man sich aber vorher telefonisch bei uns anmelden“, empfiehlt Renate Braun und hat auch gleich die entsprechenden Rufnummern parat: 03421 712274 oder 015754054520.

Auch per E-Mail erreicht man die Brauns: herrenhauskunzwerda@yahoo.de und über gängige Suchmaschinen findet man weitere Informationen und erste Bilder. Übrigens beteiligt sich Familie Braun am 10. September 2017 am Tag des offenen Denkmals. Da öffnet sie von 14 bis 18 Uhr ihre Türen für alle interessierten Besucher.

Die Brauns leben im Haus und lieben ihr Haus. Zu den Mitbewohnern im Ort gibt es einen guten Kontakt. Die Dorfbewohner waren froh, dass ein Retter für das Objekt kam. Ortsvorsteherin Beate Thiele erwies sich von Anfang an als eine große Hilfe. „Wir können und wollen uns an dieser Stelle nur ganz herzlich für ihre Unterstützung bedanken“, sind sich die Renate und Jochen einig.