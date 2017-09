OSTELBIEN Perfektes Licht für den SV Arzberg Arzberg. Egal ob jung oder alt, groß oder klein, Frau oder Mann – im Sportverein Arzberg hat jedes der rund 220 Mitglieder seine Sportart gefunden. „Wir bieten wirklich eine bunte Mischung – von Volley- und Fußball über Tischtennis und Karate bishin zum Tanzen sowie dem Frauensport ist bei uns alles vertreten“, erklärt der zweite Vereinsvorsitzende Ronny Ferl. mehr…

MOCKREHNA Neuer Spielplatz wurde eingeweiht Mockrehna. Egal wo man am letzten Freitag hinsah, überall blickten einem leuchtende Kinderaugen entgegen. Beim Tag der offenen Tür der Kita „Sonnenschein“ wurde der neue Spielplatz durch die Leiterin der Einrichtung, Yvette Seip-Rauschenbach, sowie Mockrehnas Bürgermeister Peter Klepel offiziell eröffnet und von den Kleinen sogleich im Sturm erobert. mehr…

TORGAU Hier "schlangt" und "birnt" es im Apfelbaum Welsau. Sträucher, Blumen, Obstbäume und Gemüse – im Garten von Dagmar und Jürgen Dietzmann findet so ziemlich jede Pflanzenart ihren Platz: „Bei uns muss nicht alles akkurat und ordentlich aussehen. mehr…

TORGAU Maik Dziubas boxte vor Sven Ottke Torgau. In seiner Ausgabe vom 22. September 1997 berichtete das Neue Torgauer Kreisblatt auf seiner Sportseite ausführlich über die 1. Torgauer Box-Gala. Veranstaltet wurde diese vom 1. BC Torgau. mehr…

TORGAU Klepatz erstellt Strafanzeige Torgau. Nächster Akt im Grundstücksstreit mit dem Landratsamt: Der Torgauer Unternehmer Dietmar Klepatz erstattete gestern Strafanzeige gegen unbekannt. mehr…

TORGAU Wenn der Elberadweg in der Sackgasse endet Torgau. Wer als ortsfremder Radfahrer auf der rechten Seite stadtauswärts über die Torgauer Elbbrücke strampelt, landet fast automatisch beim Grenadierbataillon von Spiegel beziehungsweise auf dessen Vereinsgelände. mehr…

TORGAU "Ein Zeichen für ein intaktes Dorfleben" Loßwig. „Haha!“ Da lacht Peter Gruner. Männer seien also doch nicht so unnütz in der Küche. Der Vereinsvorstand des Loßwiger Kultur-, Land- und Sportvereins sah die Platzierungliste beim Kartoffelschälwettbewerb mit Augenzwinkern. mehr…

MOCKREHNA Zwei Mal Königswürden in Klitzschen Gleich zwei Mal vergab Olaf Zenker am Samstag Ehrentitel. Neben dem einer Fischkönigin gab’s zum ersten Mal auch einen Ehrenfischkönig. mehr…

OSTELBIEN Beilroder Jägerfest mit Besucherandrang Das miese Wetter konnte dem Jägerfest auf der Beilroder Schießanlage am Sonntag nichts anhaben. Die Besucher kamen. Die Schaschliks waren einfach zu lecker. mehr…

NORDSACHSEN Kreuz und quer durch den Landkreis Über die Siegerehrung im nordsächsischen Dorfwettbewerb sprach TZ mit Uta Seidel, Leiterin der Jury und Mitarbeiterin im Landratsamt. mehr…

Motorrad krachte auf Quad Zwei Schwerverletzte forderte ein Unfall am Samstag kurz nach 15.30 Uhr im Welsauer Weg in Torgau. mehr…

Die Sportseite vom 26. September als Download DSV grüßt von der Tabellenspitze

Die 1. Volleyball-Herrenmannschaft des Dommitzscher SV Grün-Weiß ist stark in die neue Bezirksliga-Saison gestartet. Am Wochenende brachte die DSV-Sechs aus Leipzig die Punkte mit. Prima Punkte eingefahren

Die Nachwuchs-Biathleten des MSC Pflückuff starteten unlängst in Oberwiera und konnten sich prima in Szene setzen. Und auch die „großen“ MSCP-Crosser wussten tags darauf zu gefallen. mehr…

Die TZ-Sportseite vom 25. September als Download Die beiden Landesklasse-Vertreter der Region mussten am Wochenende erneut schmerzhafte Niederlagen einstecken. In Schildau tritt Trainer Olrik Schulze nach einem Torverhältnis von 0:24 in den letzten drei Spielen zurück.

In der Nordsachsenliga bleibt Hartenfels weiterhin ungeschlagen, Elbaue hingegen weiter punktlos. im Derby mit Beilrode gab es trotz erneuter Führung wieder nichts zu holen. mehr…

Kickerseiten: Kreisliga TZ-Fußball-Spezial: Start der Vorschau auf die bevorstehende Kreisliga-Saison Zwei volle Seiten zum Download: mehr…

Die Freizeitseite vom 22. September als Download Auf der Freizeitseite lesen Sie: – Zur Messe „Trendwende Dorf“ wird VOX-“Beetbruder“ Ralf Dammasch live einen Gartenentwurf am Flipbord vornehmen.

– Die modell-hobby-spiel Messe lockt Ende September nach Leipzig. TZ verlost 3 x 2 Tagestickets.

– Zu einem der schönsten Töpfermärkte in Mitteldeutschland wird an diesem Wochenende nach Wittenberg eingeladen. WE-Tipps: Oktoberfest in Loßwig, Zwethau, Fischfest in Klitzschen, Jägerfest in Beilrode, Operettengala im Kulturhaus, Jugend-Gospelkonzert in Mockrehne u. v. m mehr…

Bundestagswahl 2017 - #btw2017 Am 24. September 2017 wird eine neuer Bundestag gewählt. Im Vorfeld berichtet die TZ ausführlich über die Direktkandidaten im Wahlkreis Nordsachsen und deren politische Ziele. Alle Beiträge zur #btw2017 finden Sie chronologisch geordnet in diesem Dossier. mehr…

"Wir Packen`S an!" - Herbst 2017 Die neue Ausgabe von "Wir Packen‘S an!" im Herbst 2017 stellt wieder insgesamt 12 000 Euro für sechs verschiedene Projekte bereit. Lesen Sie hier alle Infos zur aktuellen Auflage. mehr…

#Zukunft_hier! Am 13. Juni hat die TZ-Mediengruppe ihr Wirtschaftsmagazin #Zukunft_hier! erstmals vorgestellt. Wenig später landete es in den Briefkästen der TZ-Abonnenten. In diesem Dossier finden Sie alle Beiträge, die im Magazin veröffentlicht wurden, sowie einen Link zum #Zukunft_hier!-ePaper. mehr…

