Ein Hoch aufs Ehrenamt

Probsthain. Wenn etwas derart gut ankommt, wie die Premiere des Neujahrsempfangs der Probsthainer Vereine im vergangenen Jahr, steht einer Neuauflage nichts entgegen. So geschehen vor wenigen Tagen, als zu abendlicher Stunde nicht nur lecker gegessen wurde, sondern das Ehrenamt mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln hochgehalten wurde.



Matthias Griem, Vize-Bürgermeister der Stadt Belgern-Schildau und Vorsitzender des örtlichen Kultur- und Freizeitvereins, konnte neben zahlreichen Ehrenämtlern auch etliche Sponsoren begrüßen, ohne die das Ehrenamt oftmals nur eine Gedankenblase ist. Griem, dessen Begrüßung musikalisch flankiert wurde, erinnerte in seiner Ansprache unter anderem an das, was die Vereine in dem kleinen Belgern-Schildauer Ortsteil in den vergangenen Jahren auf die Beine gestellt haben.

Ohne jenes Engagement wären beispielsweise Spielplatz, Vereinshaus oder auch des Teichareal nicht in jenem Zustand, wie sie es heute sind. In Sachen Parkplatzproblematik am Vereinshaus monierte er jedoch die langen Bearbeitungszeiten bei Ämtern. „Hier wären wir schon viel weiter, wenn Kleinigkeiten das Projekt nicht immer wieder verschieben würden. Hintergrund: Der Verein hatte im vergangenen Jahr bei der gemeinsamen Aktion von Sparkasse Leipzig und Torgauer Zeitung einen zweiten Platz belegt und damit 3000 Euro für die Schaffung von acht Parkplätzen erhalten.



Griem nahm den Neujahrsempfang zum Anlass, um nicht nur auf die Feierlichkeiten zum 20-jährigen Bestehen des Kultur- und Freizeitvereins in diesem Jahr zu verweisen (17. bis 19. August). Ebenso werde es einen kulinarischen Spendenabend geben, dessen Erlös an den Verein „Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig“ gehe. Wie sehr ihm gerade dieser Verein am Herzen liegt, wird daran ersichtlich, dass Griem selbst seit zehn Jahren in dem Verein sehr aktiv ist.

Es sollte nicht bei dieser einen Rede bleiben, denn auch die Mitglieder des örtlichen Frauensportvereins meldeten sich zu Wort. Und die nutzten die Gelegenheit, sich öffentlich bei Matthias Griem für dessen Tun zu bedanken. „Glücklicherweise gibt es in Probsthain Menschen wie Matthias, die an andere denken und sich für das Wohl der Allgemeinheit engagieren“, sagte Kathrin Steinert.