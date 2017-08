Ein Juwel mitten in Arzberg

Arzberg. Schade, schade, dass vergangene Woche keine Zeit blieb, die Bewertungskommission im Rahmen des Dorfwettbewerbes (TZ berichtete) in die Kirche zu führen. So konnte die Jury das Gotteshaus nur kurz von außen betrachten und Bürgermeister Holger Reinboth zuhören, als dieser über die Sanierung berichtete.



1995 waren die ersten Fördermittel seitens des Gemeindekirchenrates beantragt worden, 1997 konnte das Dach neu eingedeckt werden. Die „Trockenlegung“ von oben, die Beseitigung der massiven Dachschäden, war quasi die Voraussetzung für alles, was danach passiert ist: Der beauftragte Fachplaner Lothar Reichenbach aus Borna hatte im Laufe der Jahre nacheinander drei geistliche Partner vor Ort: „Vikar Körper, Pfarrer Hartmann und jetzt Heidrun Killinger- Schlecht“, zählt er auf. „Aber die Arzberger haben auch einen Gemeindekirchenrat, der von Anfang an alle Bauetappen intensiv begleitet hat.“



Anfang des neuen Jahrtausends wurde die Turmsanierung in Angriff genommen und in den Jahren 2006 und 2007 wurden die einzigartigen Bleiglasfenster restauriert. Zudem gab es im Mauerwerk große Wasserschäden um den Chorraum herum. Die Pfarrerin erinnert sich: „2010 stellten wir den ersten Antrag zur Restaurierung der Raumschale in Höhe von 61 000 Euro.“ Das schien den Arzbergern eine unsäglich hohe Summe zu sein. Immerhin brauchte man auch die Eigenmittel. Zudem wurde bald klar, dass zuerst der Chorraum von außen saniert werden musste. „Dank der Unterstützung des Ostelbien-Vereins unter Regie von Holger Reinboth konnten wir 2012 über das europäische Leader-Programm Geld bekommen, und 2013 gab es eine Zusage über eine 70-prozentige Förderung für die Außensanierung des Chorrraums. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 23 000 Euro.“



Mehrmalige Förderanträge an die Denkmalschutzbehörde führten im Sommer 2016 zur Zusage von 21 500 Euro für die Innensanierung. „Dass in dieser Zeit das Pfarrhaus verkauft werden konnte, war ein Glücksfall. Der Erlös floss in den Eigenanteil, so dass dieser in Höhe von 61 000 Euro gestemmt werden konnten“, resümiert Reinhard Uhlig. Er hatte seitens des Gemeindekirchenrates das Projekt im Visier und schwärmt: „Schön ist sie geworden, unsere Kirche.



Das Kirchenschiff war allerdings ursprünglich ganz anders ausgemalt worden: „farbintensiv und mit vielen Blumenranken“, berichtet Lothar Reichenbach. Die Überraschung war groß, als Diplom-Restaurator Peter Erhardt diese Befunde frei gelegt hatte. Was also tun? Die passende Lösung zwischen dem wertvollen Befund und den realisierbaren finanziellen Möglichkeiten zu finden, war eine Herausforderung für Reichenbach. Er schlug letztendlich jene Variante vor, die mit viel Fingerspitzengefühl umgesetzt wurde (siehe Fotos): moderne geometrische Elemente (Steinquaderung, Bögen) wurden so eingesetzt, dass der ursprüngliche neugotische Charakter des Kirchenschiffs betont wird. „Wir hatten dabei eine sehr konstruktive Zusammenarbeit mit Elfi Werner von der Unteren Denkmalschutzbehörde Nordsachsen und mit Mathis Nitzsche vom Landesamt für Denkmalpflege Sachsen“, lobt er.