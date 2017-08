Ein Kleinod mehr für Torgau

In die Torgauer Schlosskapelle ist der restaurierte Alabaster-Altaraufsatz, gebaut im 16. Jahrhundert, zurückgekehrt. Das Kunstwerk kann der Stadt in nächster Zeit viele Punkte bringen.

Torgau. Für das Restauratoren-Ehepaar André Zehrfeld und Susanna Sbaraglia aus Dresden ist die Arbeit an wertvollen Kunstwerken seit 30 Jahren das „täglich Brot“. Doch die Zeit, die sie seit November 2016 mit dem Alabaster-Altaraufsatz verbracht haben, bleibt für sie immer eine besondere. Das haben beide anlässlich einer Feierstunde zur Rückkehr des Kleinods in die Torgauer Schlosskapelle deutlich gemacht. Pfarrerin Christiane Schmidt und die Kirchengemeinde hatten eingeladen. Gekommen waren nicht nur offizielle Gäste, sondern auch viele Einwohner Torgaus.

Geschaffen wurde der Altar von einem Niederländer vor etwa 460 Jahren im Floris-Stil (benannt nach Cornelius Floris, einer der bedeutendsten Bildhauer Antwerpens im 16. Jahrhundert). Kurfürst August ließ ihn ursprünglich für die Dresdner Schlosskapelle bauen. Aus Platzgründen wurde der Aufsatz jedoch 1662 nach Torgau verschifft und gehörte etwa 300 Jahre bis 1945 zur hiesigen Schlosskapelle. Danach verschwand er.

Seine wundersame Wiederentdeckung hatte im Jahr 2008 für Schlagzeilen gesorgt. Dass sich dann der Landkreis (als Eigentümer von Schloss Hartenfels), die Torgauer Kirchengemeinde, das Landesamt für Denkmalpflege und die Stadt Torgau gemeinsam um die Restaurierung bemühten, wurde von der Öffentlichkeit aufmerksam verfolgt. Die Torgauer Zeitung hatte in diesem Zusammenhang am 4. November 2008 eine Sonderseite gestaltet.



André Zehrfeld über die Arbeiten an den Stein-Puzzlen: „Das Budget war zwar begrenzt, doch das gute Miteinander aller Verantwortlichen eröffnete uns Fachleuten die Möglichkeit, wirklich alles auszuloten, was für die Rettung des Retabels (Altaraufsatz, Anm. d. Red.) möglich war. Wir hatten es mit einem sehr komplexen Schadensbild zu tun. In die Oberfläche war Ruß eingedrungen. Materialauflösung und extreme Verformungen resultierten aus einem Brand von 1945.“

Wiedergefundene Teile waren zu integrieren, ein Material zum Ausfüllen der Fehlstellen in der Alabasteroberfläche und zum Kitten des Originalsteines musste gefunden werden. „Sodann konnten die Deformationen so weit wie möglich zurückgeführt werden. Dazu wurden auch alte Klebungen gelöst und die Fragmente neu ausgerichtet“, erläutert Zehrfeld.

Gemeinsam mit dem Landratsamt als Auftraggeber, mit dem zuständigen Architekten Michael Klose und dem Landesamt für Denkmalpflege wurde ein Konzept zur Schließung der Fehlstellen entwickelt. „Viele Stunden voller Geduld waren nötig, um die Puzzleteile zusammenzufügen. Mit jedem geschlossenen Riss kamen neue Details der originalen Oberfläche zum Vorschein. Die Schönheit des Retabels und die filigrane Bildhauerei konnten auf diese Weise wieder lesbar gemacht werden.“

Sämtliche Restaurierungsarbeiten hatten im Landesamt für Denkmalpflege in Dresden stattgefunden. „Eigens dafür wurde im Keller der Behörde großzügig Platz geschaffen. So konnte Dr. Arndt Kiesewetter als zuständiger Mitarbeiter viele Fragen auf kürzestem Dienstweg mit Zehrfeld klären“, lobt Steffen Thieme. Er hatte das Projekt als Baukoordinator des Landkreises Nordsachsen in seiner Regie.

Kiesewetter stimmt schmunzelnd zu und bekundet angesichts des wiederhergestellten Retabels: „Was lange währt, wird gut. Wenn ich daran denke, dass ich anfangs nur Bruchstücke davon gesehen habe, ist das, was wir beinahe als Kriegsverlust angenommen hatten, jetzt ein wahres Wunderwerk. Allerdings waren André Zehrfeld und seine Frau auch meine Wunschkandidaten für die Restauration.“

Architekt Michael Klose bekundet: „Vier Jahre lang wurde an der Torgauer Schlosskapelle restauriert - erst der Innenraum, dann die Elbfassade und nun wird der Altaraufsatz als letztes Stück präsentiert. Hier wurde mit den zur Verfügung stehenden Mitteln inklusive der Fördergelder alles geschafft, was möglich war. Das kann der Stadt viele Punkte bringen.“

Pfarrerin Christiane Schmidt fügt an: „Dieser Altaraufsatz ist ein wiedergefundenes Kunstwerk, auf das wir sehr stolz sind. Für uns als kleine Kirchengemeinde wäre einen solches Vorhaben nicht realisierbar gewesen. Deswegen sind wir sehr froh, dass die Restaurierung als Teil der Sanierung der Schlosskapelle vom Landkreis angeschoben wurde und alle anderen mitgezogen haben.“