Ein Lehrling wie selbst gebacken

Dommitzsch. Zum ersten Mal nach fast 30 Jahren gab es 2016 wieder Azubis im Haus. Julienne Charry war die zweite im Bunde. Während der 20- jährige Jonas Vogler den Beruf eines Mechatronikers erlernt, um den Maschinen- und Anlagenpark künftig instandhalten zu können, wird die 19-jährige Elsnigerin zur Fachkraft für Lebensmitteltechnik ausgebildet. Mit beiden jungen Leuten ist Krausewitz sehr zufrieden. Vor allem der Leipziger „habe eingeschlagen, wie eine Bombe“ – formuliert es der Werkleiter etwas locker.



Schon beim Bewerbungsgespräch war man damals angetan von dessen Art: sehr ruhig, ehrlich, nett, offen. Inzwischen zeigt sich Jonas Vogler höchst engagiert und ist in seinem zweiten Lehrjahr schon voll in der Produktion integriert, arbeitet auf eigenen Wunsch in Schichten mit, also Früh/Spät/Nacht. „Er kümmert sich und versucht alles bestmöglich zu erledigen. Kann er etwas nicht, stellt er Fragen. Wenn wir uns Azubis backen könnten, würden wir sie genauso machen, wie er ist“, lacht der Betriebsleiter. Der Vergleich passt mit Hinblick auf die Produktion: Bei Vandemoortele werden an fünf Produktionslinien und auf einer Fläche von 35 000 Quadratmetern Spezialitäten vorgebacken, fertig gebacken und schockgefrostet. Die Maschinen sind ständig am Laufen und es braucht natürlich auch Techniker für den technischen Support und für die Instandhaltung. „Ich wollte schon immer etwas Handwerkliches machen, hatte aber keine ganz genauen Vorstellungen“, sagt Jonas Vogler selbst.



Mit seiner Wahl ist er sehr zufrieden: Mechatroniker ist ein vielseitiger Beruf. Per Internet sei er damals auf die Anzeige von Vandemoortele gestoßen und er fand den Auftritt ansprechend. Es habe dann auch gar nicht lange gedauert und er hielt den Ausbildungsvertrag in seinen Händen. Inzwischen wohnt Jonas Vogler zwar gar nicht mehr in Leipzig, sondern ist in ein kleines Dorf bei Delitzsch namens Gollmenz (Gemeinde Schönwölkau) gezogen, aber die Messestadt hat ihn trotzdem noch regelmäßig. Schon allein wegen seines Hobbys, dem Drachenbootfahren. 40 Kilometer Anfahrtsweg sind es bis nach Dommitzsch zu Vandemoortele. Deswegen denkt der 20-Jährige ernsthaft darüber nach, irgendwann in die Region Torgau beziehungsweise Dommitzsch zu ziehen. Geboren ist Jonas Vogler übrigens in Wurzen, die Grundschule hat er in Eilenburg besucht.



Zuletzt wohnte der Mechatroniker-Azubi in Markleeberg. Seine überbetriebliche Ausbildung absolviert er größtenteils in der Glasschule Torgau. Markus Krausewitz abschließend: „Da stellt sich für uns als Betrieb nach dreieinhalb Jahren nicht die Frage, ob wir ihn übernehmen, sondern wie können wir ihn halten. Beide Lehrlinge hätten es Vandemoortele mit ihrem Auftreten leicht gemacht, nach Jahrzehnten wieder in die Ausbildung junger Leute einzusteigen. Mittlerweile kamen zwei neue Azubis wieder für die Bereiche Mechatroniker und Fachkraft für Lebensmitteltechnik dazu.