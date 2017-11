Ein Lernort für Kinder aus der Region

Torgau. Schloss Hartenfels nicht nur als Touristenmagneten zu etablieren, reicht Lydia Klöppel nicht aus. Die Koordinatorin des Ausstellungsbereiches möchte auch einen Lernort für heimische Kinder schaffen und ihnen zeigen, in welch geschichtsträchtiger Umgebung sie wohnen:„Unter dem Wort Heimat fasse ich aber nicht nur Torgau, sondern ebenso andere Orte aus der Region zusammen.“ Daher nahm sie vor zwei Wochen zum ersten Mal zwei Schulklassen im Rahmen des neuen pädagogischen Programms „Schloss Hartenfels als Lernort“in Empfang.



Die Viertklässler der Evangelischen Grundschule Wittenberg waren am Vormittag zusammen mit den beiden Lehrerinnen Anne Milling und Brigitte Röhrborn sowie den beiden Erzieherinnen Monika Jung und Silke Kluge im Bus angereist. Anlässlich ihrer Projektwoche zum Thema Reformation hatten sie einen Tag zuvor bereits das Lutherhaus in Wittenberg besucht und konnten daher schon einiges an Wissen vorweisen. So erzählten sie beispielsweise, dass Luther ein Mönch war, während es sich bei seiner Frau, Katharina von Bora, um eine Nonne handelte. „Luther hat vor 500 Jahren die Bibel ins Deutsche übersetzt“, fügte ein Mädchen hinzu. „Und er hatte einen blauen Hund namens Tölpel“, berichtete ein anderer Schüler. In einem Punkt waren sich aber alle einig: Sie freuten sich auf das Programm und waren gespannt, was sie Neues lernen würden.



Und das konnten sie auch sein: Die beiden Museumspädagoginnen Nicol Speer und Stefanie Molnar hatten für die Viertklässler einen theoretischen und einen praktischen Teil geplant. „Die Inhalte passen wir individuell an die jeweiligen Altersgruppen an“, so Speer. Die beiden Museologinnen übertragen hierbei ihre Erfahrungen aus der Arbeit im Museum auf das Programm. „Schloss Hartenfels ist kein Museum, sondern ein Ausstellungsbetrieb. Aber mithilfe der beiden können wir uns trotzdem an die musealen Standards anpassen“, erklärt Lydia Klöppel.

Stefanie Molnar gab den Grundschülern einen Einblick in die Wappenkunde: „Der Fachbegriff lautet Heraldik. Früher hatte jeder König einen Herold, der sämtliche Wappen auswendig konnte und den Königen bei Kämpfen gesagt hat, woher die einzelnen Ritter kamen“. Um sich ein Wappen aber ebenso bildlich gut vorstellen zu können, durften die Jungen und Mädchen ihre eigenen basteln und am Ende mit nach Hause nehmen.



Nicol Speer führte die Kinder hingegen durchs Schloss. Dabei bekamen sie nicht nur den Großen Wendelstein und die Schlosskapelle zu sehen, sondern auch die Ausstellung „Torgau. Residenz der Renaissance und Reformation“. Vor allem die imposanten Rüstungen sind den Schülern dort besonders ins Auge gesprungen und mit den Pappkronen, die sie anschließend geschenkt bekamen, fühlte sich jeder wie ein kleiner König beziehungsweise wie eine kleine Königin.



„Wir freuen uns, dass das Programm allen so gut gefallen hat und hoffen auch in Zukunft auf so positive Resonanz“, so Speer zum Schluss. Das wird sich bald zeigen, denn auch im November werden die beiden Museumspädagoginnen eine Klasse empfangen – dieses Mal eine siebte.