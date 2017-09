Ein Pflaster für den Teddy-Bären

Torgau. Mit roter Nase, rosaroten Gummistiefeln und einer gelben Blume am Kuvert flitzte der Klinik-Clown beim Kinderfest des Kreiskrankenhauses Torgau am Sonntag über das Gelände. Unter dem knalligen Outfit versteckte sich Sybille Zukowski vom Projekt Ellywunschente – ASB Kreisverband Torgau-Oschatz. Mit ihrem Kostüm und einigen Scherzen im Gepäck möchte sie kranken Kindern Freude machen. Dafür hat sie sogar – und das ist jetzt kein Scherz – die Clownschule in Hamburg besucht. Ein Jahr dauerte diese Ausbildung. Schon in Altersheimen konnte sich Sybille Zukowski als Clown ausprobieren. Nun will sie auch den Kindern im Krankenhaus Freude bereiten.



Denn Freude gehört auch im Krankenhaus dazu. Das Kreiskrankenhaus Torgau hat den Tag des Kinderkrankenhauses aus terminlichen Gründen zwei Wochen nach vorne verlagert und so am gestrigen Sonntag Kinderaugen zum strahlen gebracht. Denn wichtiger als das Datum ist der Gedanke, der hinter dem Weltkindertag, den die Kinderkliniken und Kinderabteilungen von Krankenhäusern feiern, steckt. „Es ist eine Werbung für kindgerechte Behandlung. Es ist noch viel zu häufig der Fall, dass Kinder auf Erwachsenestationen liegen. Eine Kinderstation muss sich ein Krankenhaus leisten wollen“, sagt Chefärztin Edith Bieck. Ausgehend sei dies von der GKinD, die Gesellschaft der Kinderkrankenhäuser und Kinderabteilungen in Deutschland. Der Verein setzt sich für eine bestmögliche und flächendeckende somatische, psychiatrische, pflegerische, pädagogische und therapeutische Betreuung durch Fachpersonal für kranke Kinder und Jugendliche auf Grundlage der UN-Charta für Kinder im Krankenhaus ein. „Unser Qualitätssiegel wird alle zwei Jahre erneuert. Es beinhaltet ein kindgerechtes Umfeld. Darunter zählen unter anderem kindgerechte Betten, geschultes Kinderkrankenpersonal und Erzieher, kindgerechtes Spielzeug, ein Spielplatz, die Möglichkeit der Mitaufnahme eines Erwachsenen und einen 24-Stunden-Kinderarzt-Bereitschaftsdienst“, erklärt Edith Bieck. Beim Fest sollte auf all das aufmerksam gemacht werden. Und das mit Spaß und Freude für die kleinsten Besucher.



So war das Projekt Ellywunschente nicht nur mit dem Krankenhausclown, sondern auch mit einem Stand vor Ort, bei dem die Kinder malen, basteln und Buttons fertigen konnten. Die Pro Montessori-Schule hatte Holzspielgeräte dabei, auf denen sich die Kinder nach Herzenslust ausprobieren konnten. Wer mochte, konnte sich zusätzlich über gesunde Ernährung und Bewegung informieren. Im Diagnostik- und Therapiezelt ließen sich die Kinder verbinden, konnten ihren Teddy verarzten, ihren Blutdruck messen und den Body-Mass-Index bestimmen. Die Torgauer Verkehrswacht hatte sechs Fahrzeuge – Tretfahrzeuge und E-Mobile – dabei. „Hier bekommen die Kinder ein Fahrgefühl. Das fällt ihnen am Anfang noch schwer. Daher haben wir drei- und vierrädrige Fahrzeuge vor Ort, damit nichts passieren kann“, sagt Geschäftsführerin Regina Spiegel.



Für große und kleine Interessierte gab es auch die Führung durch das Krankenhaus, bei der sich das CT sowie MRT angesehen werden konnte. Ein Gang durch die Kinderstation durfte dann natürlich nicht fehlen.