Ein Picknick zur Strandbadbelebung

Torgau. „Chillen und Grillen mit Sonnenbrillen“ heißt es am Samstag beim großen Picknick im Strandbad. Die TZ hat darüber mit Mandy Jäckel von der Kulturbastion gesprochen:



TZ: Was genau erwartet denn die Besucher des Strandbads am Samstag?

M. Jäckel: Eigentlich liegt ja wirklich das gemeinsame Entspannen im Strandbad bei gutem Wetter auf einer Picknickdecke bei der Veranstaltung im Vordergrund. Aber natürlich gibt es mit Volleyball, einem Graffitikünstler der Einblicke in seine Kunst gibt, einer Tombola mit Preisen für Jung und Alt auch noch ein Rahmenprogramm. Das alles soll zum einen der Belebung des Strandbades dienen, aber auch als Austausch von verschiedenen Kulturen stattfinden. Picknickdecken sollten selbst mitgebracht werden.



Und von wem geht die Veranstaltung aus?

Diese wird von der Strandbad AG, der Stadt Torgau sowie der Kulturbastion organisiert. Letztere ist jetzt dieses Jahr auch das erste Mal mit von der Partie.



Welche Aufgabe erfüllt dann die Kulturbastion hier bei ihrer Premiere?

Wir kümmern uns um das Catering, begleiten die Tombola und haben in den letzten Tagen fleißig die Werbetrommel gerührt und einige Mitwirkende gewinnen können, was uns riesig freut.