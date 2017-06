Ein Prinz ruft auf, seinen Mann zu stehen

Am vergangenen Mittwoch war es soweit: Die Prinzen waren zu Gast in der St. Marienkirche in Torgau. Doch nicht nur musikalisch sind die Mitglieder der ostdeutschen Musikgruppe begabt. Auch ein gewisses schreiberisches Talent ist ihnen nicht abzusprechen. Das jüngste Beispiel hierfür ist Sänger Sebastian Krumbiegel, welcher Ende März sein Buch mit dem Titel „Courage zeigen“ veröffentlichte. Im Vorfeld des Konzertes in Torgau bekam das Torgauer Jugendteam die Chance, mit dem Musiker und Schriftsteller ein Interview zu führen, in dem man auf genau dieses Thema einging: Courage. Hier ein kleiner Auszug aus dem Interview. In voller Länge wird es in Kürze auf der Internetseite der Torgauer Zeitung und der des Jugendteams zu finden sein:Ja, also ein Buch zu schreiben ist irgendwie schon eine große Sache. Ich habe immer so gedacht, das ist mir eine Nummer zu groß. Und ich bin ja außer mit den Prinzen auch noch viel unterwegs, alleine bei Klavier- oder Pianokonzerten. Und die laufen immer so ab, dass ich da tierisch viel erzähle zwischendurch. Da waren zwei Freunde aus Hamburg, die mir gesagt haben: ‚Schreib das doch mal auf, was du da erzählst’. Das habe ich gemacht und daraus ist das dann geworden. Am Anfang habe ich gedacht, nee, das kannst du nicht machen. Das ist so bedeutungslos. Aber es hat dann funktioniert. Und es hat mir auch Spaß gemacht. Das Schöne war, dass beim Schreiben total viel angeflogen kam. Also, wenn du anfängst über deine Kindheit so in dich zugehen und darüber nachzudenken, dann kommen tierisch viele Sachen angeflogen und ganz viele Geschichten, die du erlebt hast. Das war irgendwie ganz spannend. Ich habe mich zum Beispiel mit alten Lehrern getroffen. Das fand ich irgendwie total cool.Ich finde schon, dass das, was wir gerade hier machen, also, das wir darüber reden, finde ich schon klasse. Und ich finde, wenn an der Schule, im Club, in der Disko oder auf der Straße irgendetwas passiert wo wir denken, dass das nicht okay ist, wenn irgend jemand rassistischen Scheiß von sich gibt oder wenn irgend jemand Menschen beschimpft, seien das Schwule oder Ausländer, Alte oder Obdachlose, dann finde ich, sollte man da reingrätschen. Also vor allem mit Worten. Man sollte erstmal sagen ‚Hey pass mal auf, so nicht. Ich mag das nicht, wenn du so redest’. Also das ist zur Zeit eine sehr schwierige Zeit, wo auch viel Mobbing im Netz abgeht und die Leute dort keine Grenzen kennen. Ich finde, es gibt gerade so ein interessantes Experiment, das habe ich letztens gesehen, das heißt ‚Sag es mir ins Gesicht’. Also, dass Leute die in der Öffentlichkeit stehen, wo die eben sagen, ‚ich möchte dass die Leuten, die mich da beschimpft haben im Netz, mir das ins Gesicht sagen. Und das ist schon ganz interessant, weil im Netz geht das viel leichter von der Hand als wenn du jemanden gegenüber sitzt. Da sagst du dem nicht einfach irgendwelchen Scheiß ins Gesicht. Das finde ich schon wichtig. Wir sollten versuchen, Umgangsformen zu wahren und wir sollten versuchen, wenn jemand schlecht behandelt wird dazwischen zu gehen.Es gibt sehr viele Vereine und sicherlich auch in Torgau. In Leipzig gibt es den Verein „Leipzig Courage zeigen“. Der wurde vor mittlerweile 20 Jahren gegründet. Hierzu wurde ein Konzert am Leipziger Völkerschlachtdenkmal gegeben, da dort ein Naziaufmarsch stattfinden sollte. Seitdem werden dort jedes Jahr Konzerte gegeben. Schreibt doch einfach mal an „Leipzig Courage zeigen“, ob ihr nächstes Jahr da mitmachen könnt. Die haben jedes Jahr eine „Straße der Demokratie“, wo sich Vereine vorstellen können.Mein Vater und meine Mutter sind immernoch irgendwie Vorbilder für mich. Dann natürlich auch Leute, die ich treffe. Zum Beispiel Udo Lindenberg. Aber für mich sind auch Leute Vorbilder, über die ich lese oder von denen ich höre, die irgend- was großartiges angestellt haben. Zum Beispiel irgendjemand der Courage zeigt. Meine Omi war auch ein Vorbild für mich. Die hat mich immer sehr viel unterstützt in dem, was ich mache.