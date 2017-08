Ein Schatz ist zurück!

Torgau. In den ersten Julitagen ist ein Kunstwerk, das knapp 300 Jahre in Torgau zu sehen war, bevor es in den Nachkriegstagen schwer beschädigt wurde und danach in Kisten und Depots in Vergessenheit geriet, nach Torgau zurückgekehrt: der Altaraufsatz der Torgauer Schlosskapelle. Die Narben und Verluste der Geschichte bleiben deutlich zu sehen, aber Dank der hervorragenden Arbeit der Steinrestauratorenwerkstatt Zehrfeld aus Dresden kann man die filigrane Schönheit und Ausdruckskraft des in Alabaster geschnitzten Figurenwerks wieder mehr als erahnen!



Am Freitag, dem 25.August, lädt die Ev. Kirchengemeinde um 18 Uhr nun sehr herzlich in die Schlosskapelle zu einer Feierstunde ein, in der sowohl die Restauratoren als auch Dr. Arndt Kiesewetter vom Landesamt für Denkmalpflege aus Dresden zu Wort kommen. Sie werden Einblick geben in die umfangreichen Arbeitsschritte, die nötig waren und sowohl über die wechselvolle Geschichte des Kunstwerkes als auch über das umfangreiche ikonografische Bildprogramm des Altarretabels referieren. Die Feierstunde mündet in das Orgelwandelkonzert mit KMD Ekkehard Saretz.