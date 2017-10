Ein Schloss und ein herrlicher Park

Kötten/Blumberg. Die Fotografie ist seine große Leidenschaft. Das hat sich inzwischen in der Region herumgesprochen und so war es auch kein Wunder, dass Hartmut Heine schon im Frühjahr mit ins Boot geholt wurde, als es um die Vorbereitungen für das 775 jährige Ortsjubiläum von Kötten ging. Bürgermeister Holger Reinboth und Gerhard Helbig vom Heimatverein Arzberg fanden in dem Blumberger einen verlässlichen Partner. Und so kann den hoffentlich zahlreichen Besuchern am morgigen Freitag von 15 bis 17 Uhr bei der Jubiläumsveranstaltung im Arzberger O-M-A-Haus einiges geboten werden.



Natürlich nicht nur, was Fotos betrifft. „Gerhard Helbig hat sich gekümmert, dass auch ein chronologischer Abriss gegeben werden kann. Dazu hält ein Heimatforscher aus Mühlberg den Hauptvortrag“, so Hartmut Heine. Er selbst hat unter anderem eine Bildband-Mappe über Kötten zusammengestellt. Es war eine große Herausforderung, überhaupt noch historische Aufnahmen ausfindig zu machen. „Herr Helbig ist im Dorf herumgegangen, hat überall geklingelt und vor allem alteingesessene Einwohner um Mithilfe gebeten. Das Ergebnis sind zwar nur etwa 14 Bilder, hauptsächlich Ansichtskartenmotive. Aber diese Aufnahmen machen deutlich, welchen Charme der Arzberger Ortsteil früher besaß. Ein kunstvoll ausgestattetes Schloss bzw. Herrenhaus stand im Zentrum des Dorfkerns. Zwei Nebengebäude bildeten ein Ensemble, wie es nur noch ältere Bewohner kennen. Letzter Gutsbesitzer war ein Herr Weißbrot, der 1945 nach Kriegsende enteignet wurde.



Lange Zeit diente das Schloss dann als Kindergarten. Durch Einbrüche und Verfall schwer beschädigt, folgte in den 80er Jahren der Abriss. Hartmut Heine kann sich noch gut erinnern und schwärmt: „Es war ein sehr schönes Gebäude und dahinter befand sich ein wunderbarer Park.“ Als Kind radelte der Blumberger oft ins drei Kilometer entfernte Nachbardorf, um dort einen Schulfreund zu besuchen. Überhaupt fühlt sich der Fotograf tief mit seiner Heimat Ostelbien verbunden. Vor rund 15 Jahren machte der gelernte Anlagenschlosser sein Hobby zum Beruf, weil er seine bisherige Tätigkeit aus gesundheitlichen Gründen nicht fortsetzen konnte. Er gründete die Firma Digitale Medien Heine, baute ein Nebengelass zur Blumberger Medienscheune um und konzentrierte sich auf die Erstellung von Bildbänden und Ansichtskarten. Vor allem Landschaften, das Wechselspiel der Jahreszeiten und die Schönheiten der Natur, haben es ihm angetan. Vier Bildbände entstanden. Darunter ein Werk über die Kurstadt Bad Liebenwerda, vom dortigen Bürgermeister persönlich in Aufrag gegeben und in einer Auflage von 500 Stück produziert.



Aber ein Bildband über Blumberg enthält auch historische Aufnahmen aus dem privaten Fundus von Hartmut Heine – eine weitere Leidenschaft. Es sammelt alte Ansichtskartenmotive hauptsächlich aus der Gemeinde Arzberg. Inzwischen ist der 64-Jährige Rentner und genießt mit seiner Frau Kirsten, zuletzt Lehrerin an der Beilroder Schule, die gemeinsame Freizeit. „Sie hat mich in den Jahren der Selbständigkeit sehr unterstützt und auch selbst Gefallen am Fotografieren gefunden“, lächelt der Blumberger. Wenn in den nächsten Jahren weitere Ortsjubiläen in der Region anstehen, wird der Vater eines erwachsenen Sohnes wieder seine Unterstützung anbieten. Er konnte schon manches Treffen mit seinen Bilderschätzen bereichern, hat zum Beispiel eines ganzes Archiv mit Einschulungs- und Abschlussfotos seines Heimatdorfes.



Zudem gehört er den ostelbischen Chronisten und Heimatforschern an. Eine Ausstellung mit Landschaftsmotiven von Hartmut Heine ist übrigens gerade in der Gemeindeverwaltung Beilrode zu bewundern. Der Rentner hat Freude, wenn seine Arbeiten bei der Bevölkerung gut ankommen. Eine kleine Überraschung wird in diesem Zusammenhang auch die Besucher der Köttener Jubiläumsveranstaltung am Freitag erwarten. Seien Sie gespannt.