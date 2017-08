Ein Schock für den Angeklagten

Torgau. Wegen gleich vier Straftaten musste sich der Torgauer Bernd K. (Name von der Redaktion geändert) vor dem hiesigen Amtsgericht verantworten. Der junge Mann gab drei davon zu und wurde zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt, was ihn offenbar sehr überraschte, denn verlor nach der Urteilsverkündung völlig die Fassung, schimpfte laut vor sich hin und verließ fluchend den Gerichtssaal.

Die Straftaten waren vergleichsweise gering, doch aufgrund seiner zahlreichen Vorstrafen passten sie ins Bild des 30-jährigen ledigen Torgauers. Am 23. Januar 2017 wurde der Mann, arbeitslos und ohne Berufsausbildung, gegen 18.55 Uhr bei einer Kontrolle des Zugschaffners in der S-Bahn zwischen Torgau und Falkenberg ohne gültigen Fahrschein erwischt. Er hätte für diese kurze Entfernung 4,70 Euro bezahlen müssen. Die Frage des Richters, warum er sich keine Fahrkarte gekauft habe, beantwortete er kurz und trocken: „Ich hatte kein Geld. Es war schließlich der 22. des Monats, zu dem Zeitpunkt ist das immer so bei mir.“ Er wollte seiner Freundin in Falkenberg bei der Gartenarbeit helfen. Und die relativ kurze Strecke in die Kleinstadt habe er nicht mit dem Fahrrad bewältigen können, weil er zu dieser Zeit keins besaß. „Jetzt habe ich das von meinem Bruder, weil der im Knast sitzt.“

Hinzu kommen drei Ladendiebstähle in der Kaufland-Filiale des Torgauer PEP- Marktes. Am 9. März 2016 stahl er gegen 20 Uhr ein Fahrradreparaturset, das für 8,49 Euro verkauft wurde. „Ich gebe das zu. Ein Kumpel brauchte es. Da bin ich einfach durch die Kasse gegangen ohne zu bezahlen“, erklärte der Angeklagte.

Auch den Klau einer Büchse Jim-Beam- Cola (Preis: 2, 59 Euro) am 24. Februar 2017 um 12.20 Uhr gestand der Mann. Seine Erklärung: „Das war sinnlos. Ich habe sie an der Kasse in der Innentasche meiner Jacke versteckt. Als ich raus kam, habe ich sie gleich getrunken.“

Den Diebstahl eines Bluetooth Lautsprecher (Preis: 24,99 Euro) bei Kaufland am 19. Dezember 2016 gegen 21.45 Uhr dagegen stritt er ab. „Ich habe mir den Lautsprecher nur angesehen und wieder ins Regal gestellt.“ Das sah der Kaufland-Detektiv, der als Zeuge aussagte, ganz anders. „Ich habe den Mann über eine unserer Überwachungskameras beobachtet. Er hat einen dieser in kleinen Kisten verpackten Lautsprecher mitgenommen und nach zehn Minuten zurück ins Regal gelegt. Bei einer Kontrolle durch eine Verkäuferin kurz danach stellte sich heraus, dass der Karton leer war. An der Kasse stand er danach mit einer großen Tasche. Ich forderte ihn dort auf, sie zu öffnen. Er weigerte sich. Deshalb sagte ich ihm, er solle warten, weil ich die Polizei rufen wollte. Er war sehr aggressiv und roch nach Alkohol. Plötzlich ist er abgehauen. Er ist bei uns schon bekannt. Mir war er auch schon aufgefallen, als ich noch für den Sicherheitsdienst im PEP gearbeitet habe.“

Im Bundeszentralregister ist der Angeklagte bereits zehnmal vertreten. Er leistete sich Straftaten wie Diebstahl, Wohnungseinbrüche, schweren gemeinschaftlichen Diebstahl, Leistungserschleichung (Schwarzfahrten mit der Bahn), Besitz von Betäubungsmitteln sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Wegen einer Jugendstrafe saß er zwei Jahre hinter Gittern. Auch als Erwachsener atmete der Torgauer bereits sechs Monate gesiebte Luft. Derzeit drohen ihm erneut einige Monate Haft, weil er die Bewährungsauflagen nach dem Urteil im Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte nicht einhielt.

Bei der Urteilsfindung wurde der Diebstahl des Fahrradsets nach Paragraph 154 der Strafprozessordnung nicht berücksichtigt, weil diese Straftat gegenüber den übrigen drei Straftaten nicht beträchtlich ins Gewicht fällt.

Der Richter sprach den Angeklagten schuldig des Diebstahls in zwei tatmehrheitlichen Fällen in Tatmehrheit mit Erschleichung von Leistungen und verurteilte Bernd K. zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Monaten ohne Bewährung, was den Angeklagten sichtlich schockte. „Sie haben diese Straftaten unter laufender Bewährung begangen. Sie hatten viele Chancen, sich zu bewähren, haben diese aber nicht genutzt. Bei ihnen habe ich nicht die Erwartung, dass sie ein straffreies Leben führen können. Deshalb spreche ich diese Freiheitsstrafe ohne Bewährung aus“, sagte der Richter in seiner Urteilsbegründung und fügte an: „Sie zeigten selbst in dieser Hauptverhandlung auch keinerlei Reue für diese Straftaten.“