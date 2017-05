Ein Traumtag für drei Muttis

Torgau. Einen kompletten Verwöhntag erlebten am Samstag drei junge Frauen als Gewinnerinnen der Gemeinschaftsaktion von PEP und Tz mediengruppe.

Wohl unbestritten ist die Rolle einer Mutter bis zur heutigen Zeit. Bereits in der griechischen Antike wurde die Göttermutter Rhea im Frühling geehrt. Im 13. Jahrhundert in England gab es einen „Mothering Sunday“, bei dem während eines kirchlichen Festtags den Müttern gedankt wurde. Und immer wieder wurden verschiedenste Aktivitäten entwickelt, um die Mütter zu ehren, ihnen Dankbarkeit zu beweisen.

In diese Tradition reiht sich nun auch die Gemeinschaftsaktion von PEP Torgau und der TZ mediengruppe unter dem Titel „Meine Mutti ist die Beste“ ein. Zehn Firmen aus den Bereichen Handel, Dienstleistung, Gastronomie und Medien sorgten dafür, dass der vergangene Samstag für Antje Lausch (42) aus Elsnig und Mutti von zwei Kindern, für Andrea Uta (36) aus Audenhain und Mutti von zwei Kindern sowie für Annett Fleig (36) aus Belgern und Mutti von vier Kindern zu einem unvergesslichen Erlebnis wurde. Sie erlebten Dank der Unterstützung der tollen Partner der Aktion einen Verwöhntag der ganz besonderen Art. Vor wenigen Tagen hatte eine Jury aus allen Einsendungen die glücklichen Gewinnerinnen gezogen. Übrigens waren die Lausch-Kinder die ersten, die mit Omas Hilfe ihre Mutti für die Teilnahme an der Aktion angemeldet hatten.



Begonnen hatte der Wohlfühltag dann am Samstag im Sport und Freizeitbad „Aquavita“. Hier wurden die Frauen von Centermanagerin Elke Ullrich sowie Cornelia Weber von den Stadtwerken ganz herzlich begrüßt und beglückwünscht. Nach einem Gläschen Sekt lagen Bademantel, Handtuch, eine Rose, ein Apfel sowie eine kleine Süßigkeit für die drei Muttis bereit, um ihre erste Wohlfühlstation zu genießen. Die Frauen konnten zunächst saunieren und anschließend schwimmen. Auch eine Massage gehörte zum Programm. Nadine Finck, Mitarbeiterin im „Aquavita“ begleitetet die drei Muttis und verwöhnte sie mit der Massage.



Abgeholt wurden Antje Lausch, Andrea Uta und Annett Fleig dann von ihrem persönlichen Chauffeur für diesen Tag. Dies war kein geringerer als der Juniorchef des Autohauses Oetjens, Sandro Oetjens. Er brachte sie zum nächstes Ziel, dem PEP Torgau. Hier wartete ein kleiner Imbiss, bevor die Frauen sich beim Friseur entspannen und stylen lassen konnten. Zur Krönung gab es dann noch einem Einkaufsgutschein vom PEP, der entweder gleich vor Ort oder später eingelöst werden konnte. Die drei Frauen und ihre Begleitung bummelten noch etwas durch den PEP.

Natürlich durften dabei auch ein Kaffee und ein Stück Kuchen nicht fehlen. Gegen 17 Uhr brachte Chauffeur Sandro Oetjens die Teilnehmerinnen schließlich zum Schloss Hartenfels. Dort wartete schon der Fotograf Matthias Schulze auf die frisch frisierten und sichtlich erholten Damen. Bei einem Shooting vor dem Schloss sowie im Schloss- und Rosengarten durften sich die Muttis wie echte Models fühlen. Nach einem tollen Abendessen im Restaurant „Herr Käthe“ ging der Wohlfühltag langsam zu Ende. Natürlich brachte der Chauffeur die Muttis dann wieder wohlbehalten nach Hause.