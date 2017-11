Ein Vierteljahrhundert an Pumphuts Seite

Mockrehna. Was war denn da los? Da steht der Mockrehnaer Kultur- und Heimatverein vor seinem 25-jährigen Bestehen und niemand denkt dran. „Wir haben’s einfach verpennt“, halten Vereinschefin Gabriele Otto und Vorstandskollegin Edelgard Münch entschuldigend die Hände vor die Münder.

Was am 27. Februar 1992 mit der Vereinsgründung seinen Anfang nahm, soll nun am kommenden Freitag feierlich gewürdigt werden. In den Räumen des Mockrehnaer Tischtennisvereins begehen die derzeit 19 Mitglieder samt vieler Gäste ab 18 Uhr den Geburtstag eines Vereins, der maßgeblichen Anteil am kulturellen Leben in dem Pumphutort hat.

Edelgard Münch und Gabriele Otto wälzten in Vorbereitung auf den großen Tag gemeinsam mit der Heimatzeitung noch einmal kräftig die Vereinschronik. Und die ist mächtig dick – einerseits dank der vielen Artikel, mit denen das Neue Torgauer Kreisblatt und später dann die Torgauer Zeitung das Vereinsgeschehen begleiteten. Andererseits lag es natürlich in erster Linie am Ideenreichtum der Vereinsmitglieder, immer wieder mit Überraschendem aufzuwarten.

Spiritus Rector war diesbezüglich Andreas Bartkowiak, der dem Verein zwanzig Jahre lang vorstand und mittlerweile in Leipzig lebt. Klar, dass er am Freitag auch zu den Gästen zählt. Gemeinsam mit Gabriele Otto wird er die Vereinsgeschichte noch einmal Revue passieren lassen und gewiss auf die ein oder andere Anekdote eingehen. Dabei dürften wohl auch die Bilder des Künstlers Volker Pohlenz eine gewichtige Rolle spielen. Pohlenz lebte viele Jahre im örtlichen Gutshaus, wo heute der Kultur- und Heimatverein ansässig ist. Mittlerweile nach Wöllnau verzogen engagiert sich Pohlenz noch immer im Verein. Dass sich viele Mockrehnaer und Ex-Mockrehnaer auf seinen Bildern wiederzuerkennen glauben, ist übrigens kein Zufall. Auch Pohlenz wird am Freitagabend mit von der Partie sein. Erwartet werden insgesamt rund 50 geladene Gäste.

Ob auch der Müllerbursche Martin Pumphut darunter sein wird, vermag niemand genau zu sagen. Dabei hätte dieser allen Grund, dem Vereinsjubiläum nicht fernzubleiben. So soll Pumphut einst ein Beil die Kirche hinaufgeschleudert haben und somit der Heimatkultur der 1000 Jahre alten Ortschaft reichlich Nährboden geliefert haben.

So erinnert auf Drängen des Kultur- und Heimatvereins seit dem Jahre 2001 ein Denkmal an jene heroische Tat. Dem noch nicht genug feiert Mockrehna auch mit Aufs und Abs das Pumphutfest. Eine Vereinsgemeinschaft aus Sport-, Angel-, Garten-, Kultur- und Heimatverein sowie der Feuerwehr hatte sich 1992 der Organisation verschrieben. Unter anderem trat hier im Jahre 1994 Stimmungskanone Achim Mentzel auf. Auch das Schlagerduo Gitte und Klaus zog es einst zu einer vom Verein organisierten Sterntaler-Veranstaltung in den Wildenhainer Saal.

Politisch engagierte sich der Verein spätestens dann, als er es 1994 schaffte, mit Volker Theilemann (jetzt in Dautzschen wohnend) und Dietmar Rahn gleich zwei Kandidaten in den Gemeinderat zu bekommen. Nach dem ersten Neujahrsempfang im Jahre 1997 folgte unter anderem 2004 eine Spendenaktion für die Rettung des Kirchenaltars.

Stichwort Kirche: 2003 hatte der Verein die Tradition der Adventskonzerte ins Leben gerufen. Am 2. Dezember können sich die Besucher 17 Uhr auf den Wolteritzer Frauenchor, den Auftritt von Schülern des örtlichen Schulzentrums sowie auf ein Saxofonspiel freuen.