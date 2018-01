Ein Volontär blickt hinter die Kulissen

Beilrode. In Beilrode waren am Samstag nicht nur die Narren los, sondern auch der MDR zu Besuch. Während der Prunksitzung sollte eine Folge der Sendung „Mach dich ran“ mit Moderator Mario D. Richardt (Mitte) gedreht werden. Bürgermeister René Vetter (links) fungierte als Co-Moderator. Die Torgauer Zeitung schickte Volontär Nick Leukhardt hin, um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.

Nick Leukhardt war bei der Aufzeichnung von „Mach dich ran“ während der Prunksitzung in Beilrode mit dabei und berichtet das, was es im Fernsehen nicht zu sehen gibt. „Das Fernsehen kommt, das Fernsehen kommt.“ So schnell war meine Wochenendeplanung schon lange nicht mehr gemacht worden wie am vergangenen Freitag. Für den Samstagabend standen mehrere Termine an: Fasching in Neußen, Fasching in Torgau, Fasching in Beckwitz und Fasching in Beilrode. Doch groß diskutiert oder abgewägt wurde von meinen Kollegen bei ihrer Planung meines Wochenendes nicht, es stand fest: DAS Gesprächsthema am Montag wird der Beilroder Karneval sein, schließlich ist dort am Samstag der MDR zu Gast und zeichnet dort eine Folge „Mach dich ran“ mit Mario D. Richardt auf. Und wenn das große Fernsehen kommt, dann muss das ja für uns als kleine Lokalzeitung auch interessant sein. So führte mich dann also mein Weg am Samstag-Abend nach Beilrode, wo ich einen interessanten Blick hinter die Kulissen des Fernsehens werfen durfte. Hier eine kleine Auswahl der schönsten Anekdoten und Patzerchen, die sie im Fernsehen so nicht zu sehen bekommen.

Kurz vor dem Start noch keiner da

Es ist Samstag, 10 vor sechs und ich fahre mit meinem kleinen blauen Opel Corsa auf den Parkplatz der Beilroder Ostelbienhalle. „Um 18 Uhr fängt die Generalprobe an“, hatte mir Bürgermeister René Vetter am Telefon verraten, doch wenn ich mir die Situation so anschaue, fange ich an daran zu zweifeln. Keine großen Menschenmassen die geschäftig irgendwelche Technik aufbauen, keine aufgeregten Karnevalisten die nervös ihren Text üben, nur ein Redakteur, ein Kamermann und ein Kabelträger sind zehn Minuten vor Beginn der Probe in der Halle. „Joa, eigentlich wollten wir um sechs hier anfangen, aber bisher ist noch niemand von den Karnevalsleuten da“, sagt der Redakteur. Nervosität? Nicht die Spur. Scheint ihn nicht allzu sehr zu stressen, dass noch niemand für die Probe am Start ist.

Und es zeigt sich: Für Sorgen war auch absolut kein Grund gegeben. Punkt sechs Uhr geht plötzlich alles ganz schnell. Innerhalb von zehn Minuten trudeln immer mehr und mehr Karnevalisten ein und die Probe geht los. Zehn nach sechs.

„Gibts das auch in kurz?“

Das Spiel, welches sich der Beilroder Karnevalsclub zusammen mit Bürgermeister René Vetter und dem MDR ausgedacht hat, ist simpel: zehn männliche Narren stehen auf der Bühne, elf weibliche davor. Nach und nach kommt immer ein Mann nach unten zum Moderator und dieser muss dann zuordnen, mit welcher der Frauen dieser Mann zusammen ist. Hat er es richtig, gibt es einen Punkt, hat er es falsch, nicht. Ganz einfach. Sollte man meinen. Doch so einfach, wie es eigentlich ist, wird es von René Vetter, welcher als Co-Moderator von Mario Richardt fungiert, nicht erklärt. Nach den ersten vier Sätzen, in denen der Bürgermeister nicht wirklich auf den Punkt gekommen ist, wird er vom Redaktuer unterbrochen. „Halt, das ist mir jetzt schon zu langweilig. Gibts das nicht auch in kurz?“ „Ja, na klar, kein Problem,“ spricht René Vetter und zieht eine Moderationskarte hervor, in welcher das Spiel kurz und bündig erklärt ist. Welch ein Glück.

Bloß nicht zu hoch ansetzen

„Nein nein, wir dürfen das Ziel nur nicht zu hoch stecken, sonst dürfen wir uns noch die ganze Woche anhören, dass wir ihn unbedingt im Kostüm sehen wollten.“ So gesagt vom Kameramann des MDR, nachdem der Redakteur vergeblich versucht hatte alle Karnevals-Pärchen richtig zuzuordnen. Mehr als die Hälfte war für ihn nicht drin, und dementsprechend sollte also auch das Ziel für Moderator Mario Richardt nicht höher angesetzt werden. „Natürlich wollen wir ihn schon auch bei der Bestrafung sehen“, gestand der Kameramann, „aber es muss schon noch im Bereich des möglichen sein.“

Wie soll man ihn bestrafen?

Doch welche Bestrafung eigentlich? Welche Aufgabe soll Mario erfüllen, sollte er denn weniger als fünf Pärchen zuordnen können? „Wie wäre es, wenn er als Fünkchen mitmacht?“ warf einer der Karnevalisten ein. „Nein, da müsste man vorher richtig proben,“ wurde der Vorschlag abgelehnt. „Oder wie wärs, wenn er beim Hohen Rat mitmacht?“ brachte jemand anderes als Vorschlag mit ein. „Nein, das würde zu lange gehen, der Hohe Rat kommt erst ganz zum Schluss.“ „Wie wäre es denn dann, wenn er als Dschinni beim Programm der Fünkchen mitmacht? Da braucht man keine Probe, kein gar nichts.“ Mit den Worten „Das ist das Schnellste und Unkomplizierteste,“ gab der Redakteur dem Vorschlag von BKC-Vize-Präsident Jens Vogel seinen Segen. Und als kleine zusätzliche Belustigung für die Gäste sollte der Moderator auch noch in einer Garde-Uniform eine Polonaise anführen. So war also die Bestrafung ausgewählt, eine Stunde vor Programmstart.

„Lauter!“

„Hallo Beilrode, Hallo Herr Vetter und auch Hallo an alle Zuschauer da draußen vor ihren Fernsehern.“ Als Moderator Mario D. Richardt seine erste Anmoderation vor dem Publikum in der Beilroder Ostelbienhalle machte, spitzten alle die Ohren. Nicht etwa, weil der Moderator etwas so interessantes oder wichtiges zu sagen hatte, sondern schlichtweg deshalb, weil man von dem Gesagten kaum etwas verstand. „Lauter! Lauter!“ wurde es von den hinteren Reihen gebrüllt. Also einfach alles nochmal auf Anfang und noch einmal die Zuschauer begrüßt. Und es sollte nicht das einzige Mal bleiben, dass an diesem Abend etwas wiederholt werden musste.

Erst mal warten

„Stand ich auf der Seite? Oder dort? Das ist wichtig, sonst gibt es den berühmten Anschlussfehler“. Als Moderator hat man es nicht leicht. Ständig muss man darauf achten, gut in der Kamera auszusehen und alles so zu machen, dass es am Ende im Schnitt zusammen passt. So etwa auch kurz nachdem sämtliche Stimmzettel der Zuschauer eingesammelt wurden, mit welchen sie tippen sollten, wie viele Pärchen Mario beim Spiel errät. Doch da der MDR mit nur einem Kameramann vor Ort war, jedoch zwei Kameras dabei hatte, war zwischendrin einfach mal warten angesagt. Denn die besagte zweite Kamera war oben auf der Tribüne platziert und so musste der Kameramann dort hinauf sprinten, diese anmachen und dann wieder runter rennen. „Wir müssen sparen, wir sind vom MDR,“ witzelte Mario Richardt über die Situation. Und damit die Szene im Fernsehen dann nahtlos weiterlaufen konnte, musste sich der Moderator nun also genau so hinstellen wie zuvor. Und auch noch einmal von René Vetter genau so begrüßt werden wie zuvor. Ganz schön kompliziert, dieses Fernsehen.

Drei von Zehn

Mit Ruhm bekleckerte sich Mario D. Richardt bei seinem Spiel mit dem BKC wahrlich nicht. Gerade einmal drei von zehn Pärchen konnte der Moderator richtig zuordnen. Bedenkt man, dass sich unter diesen dreien auch das Prinzenpaar befand, welches einige Minuten vorher schon als solches vorgestellt wurde, war die Bestrafung, die eine gute halbe Stunde später folgte, mehr als gerechtfertigt. Doch vorher musste noch der Gewinner des Tippspiels ausgelost werden. Und hier wurde der wohl größte Outtake des gesamten Abends produziert.

Die Freude kannte kein Halten

Tausend Euro in Bar. Darauf hatte die Person eine Chance, die die richtige Anzahl an erratenen Pärchen auf ihr Kärtchen geschrieben hatte und anschließend von Moderator Mario ausgelost wurde. „Der, der seinen Namen jetzt gleich hört, einmal bitte so richtig freuen“, erklärte Mario Richardt das Prozedere im Vorfeld, welchem sich die glückliche Gewinnerin Kerstin Kindler im Anschluss unterziehen lassen musste. Doch so richtig sprang der Gute-Laune-Funken nicht auf sie über. Insgesamt sechs Wiederholungen brauchte es, bis der Moderator sie zur Freude gebracht hatte. Von den drei Wiederholungen, die es brauchte, bis sie „richtig“ zum Moderator gelaufen war, gar nicht zu sprechen.

Bestrafung: lustig

Dass der Auftritt Richardts als Dschinni auf der Bühne für sich vor Lachen krümmende Beilroder sorgte, muss ich an dieser Stelle wohl kaum erwähnen. Und auch wie der Rest des Abends dann noch verlief, möchte ich an dieser Stelle nicht verraten. Ob Kerstin Kindler am Ende die 1000 Euro mit nach Hause nehmen durfte, behalte ich ebenfalls für mich. Ein bisschen Spannung muss ich den Kollegen vom MDR ja auch noch übrig lassen. Ausgestrahlt wird die Beilroder Folge von „Mach dich ran“ übrigens am Rosenmontag, den 12. Februar, um 19:50 Uhr.