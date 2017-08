Ein Volontär fährt durch die Gegend

Torgau. Überfüllt, unpünktlich,unzuverlässig. Die Schulbusse der Region sehen sich immer wieder harscher Kritik durch Eltern ausgesetzt. Auch auf der Facebookseite der Torgauer Zeitung wurde gewettert was das Zeug hielt, sodass diese sich dazu entschloss, Volontär Nick Leukhardt einmal loszuschicken, um am eigenen Leib zu erfahren, wie schlimm die Zustände in den Bussen tatsächlich sind. Was ihm dabei so alles wiederfahren ist und wie schrecklich solch eine Busfahrt in die Schule tatsächlich ist, erzählt er in seinem persönlichen Erfahrungsbericht:

• Linie 764 Neußen nach Torgau

An meinem ersten Tag ging es für mich nach Neußen. Von dort aus wollte ich mit der Buslinie 764 über Belgern bis nach Torgau fahren. Gespannt wartete ich an der Neußener Bushaltestelle, neugierig ob der schlimmen Zustände, wie sie über die sozialen Medien an uns herangetragen wurden. Kinder, die zusammengequetscht auf den Gängen stehen müssen, Schulranzen, die gestapelt werden um Platz zu sparen, ich war auf alles gefasst.



Pünktlich um 7.04 Uhr rollte der Bus in Neußen um die Ecke und ich erlebte meine erste Überraschung noch bevor er überhaupt angehalten hatte. Denn das Gefährt, welches die zahlreichen Schüler nach Torgau oder Belgern zur Schule kutschieren sollte, war nicht etwa ein normaler Linienbus, wie ich es von meiner Schulzeit aus kannte, es war ein Reisebus. Nicht dass daran etwas auszusetzen wäre, ich war nur eben einfach überrascht.



Drinnen angekommen war das erste was ich bemerkte die Ruhe im Bus. Ein Großteil der Sitzplätze waren noch frei, allerdings schob ich diese Tatsache vorerst auf die noch sehr frühe Station auf dem Weg Richtung Torgau. Weiter ging es dann nach Belgern. Eine Station nach der nächsten wurde abgeklappert, und bei jeder Haltestelle wartete ich nur darauf, dass jetzt doch endlich der erhoffte Schwall Kinder in den Bus hereinbrechen und diesen damit zum Bersten vollmachen würde. Doch Fehlanzeige. Zwar standen zwischenzeitlich einige Kinder auf dem Gang herum, jedoch nur weil sie eine Station weiter aussteigen mussten. Es waren die komplette Fahrt über Sitzplätze frei, von Überfüllung keine Spur.



Und dies sei hier eigentlich Normalzustand, versicherte mir der Busfahrer des Busunternehmens Schulze. Er fahre diese Strecke schon seit Jahren, wirklich kritisch voll sei es so gut wie noch nie gewesen. Das liege an dem zweiten Bus, welcher parallel zu ihm fahren würde. Die einzige Sache, die ab und an zu Platzproblemen führen würde, seien die Schulranzen der Schüler, die diese entweder auf den Sitzen platzieren oder aber, falls sie stehen, auf dem Rücken tragen würden. Doch dieses Problem ließe sich mit einer kurzen Ermahnung schnell lösen. Ansonsten lässt sich in der Linie 764 nur eines festhalten: ein Problembus sieht anders aus.



• Linie 759 Dommitzsch nach Torgau

Tag zwei des großen Schulbusfahrexperimentes. Heute von Dommitzsch aus Richtung Torgau. Nach dem sehr ereignislosen und unspannenden ersten Tag dachte ich mir, dass möglicherweise auf dieser Strecke jetzt etwas mehr los sein würde. Voller Erwartung stieg ich also morgens um kurz nach sieben in den Bus, bereit, die unmenschlichen Zustände mitzuerleben, die laut der Aussagen einiger Facebook-Nutzer auf dieser Linie wohl herrschen müssten.



Nach und nach stiegen einige Kinder zu, als wir an der Dommitzscher Grundschule anhielten dann auch wieder aus, jedoch nie mehr als die maximale Sitzplatzkapazität des Busses. Von Haltestelle zu Haltestelle fuhr der große Reisebus der Firma Schulze, von Überfüllung fehlte allerdings erneut jede Spur. Wo waren sie, die Massen an Schülern, die den Bus zum Bersten bringen sollten? Hatten sie genau an diesem Tag frei? Schwänzten sie kollektiv die Schule? Ich kann es nicht sagen. Eins jedoch kann ich ihnen, lieber Leser versichern, neben mir war die komplette dreiviertel Stunde, die der Bus nach Torgau brauchte, ein Sitzplatz frei.



• Linie 751 Dautzschen nach Torgau

Der letzte Tag meines großen Schulbusfahrexperimentes. „Heute muss aber wirklich noch was los sein“, dachte ich mir, als ich am Mittwochmorgen um halb sieben meine Wohnung verließ und mit meinem Auto Richtung Dautzschen fuhr. Auf Facebook wurde uns zugetragen, wir sollten doch mal die Linie 751 Richtung Beilrode unter die Lupe nehmen, da diese regelmäßig mit Überfüllung zu kämpfen habe.



Also wartete ich an der Haltestelle „Bürgerhaus“ gespannt auf den Bus und drückte mir selbst insgeheim die Daumen, dass ich heute mal mit einem Linien- anstatt einem Reisebus fahren darf. Was soll ich sagen, immerhin dieses Gebet wurde erhört. Mit einem ganz normalen Linienbus bog pünktlich um sieben die Linie 751 um die Ecke und kam vor mir zum Stehen. Direkt beim Einsteigen fiel mir auf, dass weiter hinten im Bus, im Bereich der hinteren Doppeltür, bereits Kinder standen. „Ja“, dachte ich mir. „Endlich war einer der angekündigten Missstände einmal eingetreten.“ Doch genau so schnell, wie meine Begeisterung eingesetzt hatte, folgte auch schon die Ernüchterung: Es waren noch mehr als genug Sitze frei.



Umso verwunderter war ich dann, als mir auffiel, dass von Dautzschen bis nach Beilrode an keiner einzigen Haltestelle angehalten wurde. Zwar war der Bus schon gut gefüllt, jedoch hätten die Kinder, die auf dem Gang standen, locker noch einen Sitzplatz gefunden. Vorausgesetzt, und hier kommt ein Phänomen, welches sich auch schon in den anderen Bussen beobachten ließ, die anderen Kinder hätten ihre Schulranzen von den Sitzen genommen. Aber da keiner der Stehenden danach fragte, sahen diese wohl auch keine Notwendigkeit, ihre Taschen von den Sitzen zu entfernen.



Nachdem wir dann die Beilroder Schule passiert hatten, war der „Andrang“ im Bus kaum noch der Rede wert. Keine zehn Leute waren noch übrig geblieben, die weiter nach Torgau fahren wollten. Ein sehr ernüchternder letzter Tag eines, aus meiner Sicht, sehr vielversprechenden Experimentes.