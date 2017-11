Trossin. Diesen spontanen Applaus in der Trossiner Kirche hatte sich Dr. Hans-Henning Schmidt gestern wahrlich verdient. Selbst Pfarrer Johann-Hinrich Witzel zollte ihm ob dessen enormer Ausdruckskraft großen Respekt. Mit seinem LITERAtainment, einer ganz eigenen Art des literarischen Entertainments, hatte sich der Germanist und Sprechwissenschaftler, der am Nachmittag des Reformationstags in die Rolle Martin Luthers schlüpfte, gleich noch eine zweite Sache verdient: nämlich das anschließende Kaffeetrinken im Kreise der Kirchgemeinde.

Obgleich sich der ein oder andere Gast der Festveranstaltung den ein oder anderen Gast vielleicht mehr gewünscht hätte, war Pfarrer Witzel mit der Besucherresonanz hochauf zufrieden. Die Anzahl war mit fast 80 Männern und Frauen sogar derart hoch, dass die ausgeteilten Programmflyer nicht einmal reichten. Freuen konnten sich die Gäste dabei nicht nur über Auszüge aus Luthers Tischreden, die eine gar verblüffende Aktualität aufwiesen. Freuen konnten sich die Besucher auch auf die Darbietungen der Jazz-Musikerin Almuth Schulz am E-Piano.

Am Ende ging’s für alle dann nach draußen, wo die Weihung einer vor wenigen Tagen gesetzten neuen Lutherlinde erfolgte. Sie folgt auf mindestens zwei Lutherlinden, die einst auf dem Kirchfriedhof standen. Die zweite, die 1917 gepflanzt worden war, fiel übrigens aus Gründen der Standsicherheit erst kürzlich der Kettensäge zum Opfer.

Nach Ansicht von Pfarrer Witzel markiert jene neue Trossiner Lutherlinde einen Anfang, ein Zeichen der Hoffnung und des Vertrauens in jenen Glauben, an den Luther die Welt mit seinen Thesen wieder erinnert habe.