Ein ganz besonderer Abend soll es werden

Torgau. „Sommer-Lounge“ – wer die Torgauer Zeitung liest, ist schon des Öfteren auf die Werbung zum Event aufmerksam geworden. Doch was genau ist die Sommer-Lounge eigentlich? Diese Frage möchten wir heute in einem Kurzinterview mit Eckhard Baumbach, dem Werbemarktleiter der Torgauer Zeitung, beantworten.

TZ: Was ist die Idee hinter der „Sommer Lounge?

E. Baumbach: Die „Leben Pur“-Messe, unsere Messe für Bauen, Wohnen, Freizeit, Haustier und Garten, erfindet sich mit der „Sommer Lounge“ komplett neu. Am 22. Juli in der Zeit von 17 bis 20 Uhr präsentieren wir von der TZ-Mediengruppe auf dem Geharnischtenplatz eine Veranstaltung von Torgauern für Torgauer. Das Hauptaugenmerk liegt dabei insbesondere auf Spaß, Unterhaltung, Genießen und Entdecken! Desweiteren haben ortsansässige Firmen wie immer die Möglichkeit, sich mit einem geräumigen Stand zu präsentieren und ihre Produkte, welche in den Rahmen passen sollten, zu präsentieren.

TZ: Was führte zur Initialzündung?

E. Baumbach: Wir kennen das doch alle. Jahr für Jahr dieselbe Veranstaltung, das wird auf Dauer einfach langweilig. Darum wagen wir mit der „Sommer Lounge“ sozusagen den Sprung ins kalte Wasser und präsentieren den Besuchern etwas ganz Neues in Torgau.

TZ: Wie kommt das Angebot bei den ausstellenden Firmen an?“

E. Baumbach: Mit dem Rockabilly-Style, den man unschwer auf unseren Plakaten erkennen kann, stoßen wir bei den Firmen auf großes Interesse und freuen uns weiterhin auf zahlreiche Anmeldungen! Zusammen mit unseren engen Partnern, dem Wirteverein Torgau und Küchen Kartheuser, haben wir außerdem erfahrene Partner an unserer Seite, um diesen Abend zu etwas ganz besonderem werden zu lassen!

TZ: Mit wie vielen Besuchern rechnen Sie auf der „Sommer Lounge?“

E. Baumbach: Wir hoffen natürlich auf zahlreiche Besucher - und nicht nur das! Man kann sogar Teil dieser Veranstaltung werden! Zusammen mit Küchen Kartheuser wird es vor Ort ein Show-Kochen geben. Dafür suchen wir noch leidenschaftliche Hobbyköche, die gegeneinander antreten sollen. Selbstverständlich winken tolle Gewinne! Interessenten melden sich bitte per Email an: frances.wendt@tz-mediengruppe.de