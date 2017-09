Ein junger "Hüpfer" gibt den Ton an

Mit ihm wurde dem Ensemble ein Glücksfall beschert, den viele Chören quer durch die deutschen Sängerregionen vom Norden bis in den Süden, und vom Osten bis zum Westen, ebenfalls gern für sich verbuchen würden. Denn Chorleiter – selbstverständlich auch Chorleiterinnen – werden vielerorts händeringend gesucht. Ebenso Sängernachwuchs.

Seit Oktober 2016 studiert Tobias Orzeszko aus der Barockstadt Weilburg an der Lahn, Abiturient des dortigen Philippinums, an der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig. Er hat sich für die Fächer Schulmusik und Kirchenmusik entschieden, lernt in der Orgelklasse von Daniel Beilschmidt und Chorleitung bei Tobias Löbner.

Seit April kommt er regelmäßig zu den Proben des Männerchores in die Renaissancestadt Torgau. Jüngst haben die Herren am geschichtsträchtigen Ort im Schlosshof Hartenfels beim Festkonzert „Hörnerklang am Wendelstein“ zum ersten Mal öffentlich unter seiner Leitung gesungen – vor mehr als 900 Zuhörern, die den Jagdhornbläsern und dem Männerchor kräftig applaudierten (TZ berichtete).

Tobias Orzeszko hatte im April dieses Jahres seinen Vorgänger Lukas Heller abgelöst, der ebenfalls in Leipzig Musik studierte. Er leitete den Torgauer Männerchor seit 2015 und verließ die Region nach Abschluss seines Studiums. Orzeszko übernahm die Stimmgabel direkt von ihm: „Ich hatte den Männerchor schon bei Proben-Hospitationen und zum Weihnachtskonzert 2016 in Graditz kennengelernt. Das hat mir alles gut gefallen.

Deshalb habe ich das Angebot des Chores angenommen und die Nachfolge von Lukas angetreten“, berichtet Tobias Orzeszko von seiner Entscheidung. Und die sieht er auch als Herausforderung an: „Es ist mein erster fester Chor“, sagt er. Doch Erfahrungen besitzt er schon eine ganze Menge, zum Beispiel in der Kantorei seiner Heimatstadt, wo er den Lehrer vertreten hat, ebenso in anderen Chören.

Im Jahr 2005 begann Tobias Orzeszko seine musikalische Ausbildung bei Dekanatskantorin Doris Hagel im Gesang sowie im Klavier- und Orgelspiel und bei Friederike Kremers an der Bratsche. Am Dr.-Hochs-Konservatorium, der Musikakademie in Frankfurt/Main, besuchte er das Pre-College in den Fächern Orgel und Klavier/Cembalo, ebenso die Chorleiterschule in Marburg. Auf Konzerten stand Tobias Orzeszko bereits in Paris, Moskau und in verschiedenen chinesischen Städten als Chorsänger vor dem Publikum. Die maßgebliche Voraussetzung, einen Chor leiten zu können, erwarb er mit der kirchenmusikalischen C-Prüfung bei Bezirkskantor Michael Loos im hessischen Hadamar.

Seine Begeisterung für die Welt der Noten habe er keineswegs von den Eltern geerbt: „Aber meine Oma war Klavierlehrerein, vielleicht ist mir da etwas ins Blut übergeflossen“, mutmaßt Tobias, doch bekundet zugleich: „Ich bin fest überzeugt, dass die Begabung stets nur etwa zu zehn Prozent in den Genen liegt. Der Rest ist fleißiges Üben.“ Diese Eigenschaft hat ihm ganz sicher bereits zu Schulzeiten zu vorderen Plätzen bei „Jugend musiziert“ verholfen.

Mit seinem Wissen und Können Menschen zu begeistern und in seinem Studium zu punkten, fällt Tobias Orzeszko offenbar nicht schwer. Doch einen Chor zu leiten, in dem jedes einzelne Mitglied dem Alter nach sein Vater oder gar Großvater sein könnte das ist eine Aufgabe, die noch ganz andere Maßstäbe und auch Grenzen setzt. Diese für sich klar abzustecken und dennoch ziemlich locker in der Runde der Älteren zu agieren, scheint seinem Naturell entgegen zu kommen. Er resümiert: „Im Chor hat jeder seine ganz eigene Persönlichkeit, und jeder seine Lebenserfahrungen. In so einer Gemeinschaft müssen sich dann alle zusammenfinden.

Egal, wie alt man ist, das Wichtigste ist, wenn es funktionieren soll, dass jeder authentisch bleibt und wir uns stets auf Augenhöhe begegnen. Auf dieser Ebene kann ich den Chor musikalisch anleiten, zeigen, was ich will – und auch etwas abfordern. Im Gegenzug lassen mich die Sänger wissen, was sie von mir erwarten und zu geben bereit sind. Das ist übrigens richtig viel, denn ich erlebe sie als sehr wissbegierig und lernwillig. Vor allem soll das Chorsingen aber Spaß machen.“

In den wöchentlichen Übungsstunden werden Lieder aus dem Stammrepertoire wiederholt: klassische, moderne und kirchliche Werke, auch Operetten- und Volkslieder bis hin zu Schlagern oder Jagd- und Waldliedern.

Und freilich werden auch neue Stücke einstudiert: „Momentan sind es zwei Lieder von Brahms“, verrät Orzeszko. Wie in jedem Jahr zu dieser Zeit werden auch die traditionellen Weihnachtslieder geübt, die alljährlich in zahlreichen Auftritten zur Adventszeit zu hören sind, unter anderem auch wieder beim Festkonzert im Schloss Graditz. Vom Studium her sei er ein sehr hohes künstlerisches Niveau gewöhnt, „und in den Städten und Gemeinden sind es die Laienchöre, die die Freude am gemeinsamen Singen vermitteln, und wo jeder mitmachen und einstimmen kann.

Deshalb ist die Leitung des Torgauer Männerchores für mich eine wunderbare Vorbereitung auf den Berufsalltag und ein Gewinn fürs Leben“, bekundet er.

Nach Abschluss seines Studiums könnte er sich vorstellen, sowohl als Kirchenmusiker als auch im Lehramt zu arbeiten: „Vielleicht beides je zur Hälfte. Das wäre so mein Ding!“, bekennt er. Und nebenbei noch einen Laienchor leiten? „Ich wünsche mir das sogar“, lässt er prompt wissen.

Mindestens in den nächsten vier Jahren – so lange dauert das Studium – möchte Tobias Orzeszko mit dem Torgauer Männerchor noch viele Proben und Auftritte erleben – „vorausgesetzt, der Chor möchte das so!“, fügt er hinzu.

Info

Immer donnerstags von 18 bis 20 Uhr probt der Torgauer Männerchor im Vereinsheim, in der Leipziger Straße. Wer Interesse am Mitsingen hat, ist jederzeit zu einer Schnupperstunde eingeladen. Weitere Informationen: www.maennerchor-torgau.de