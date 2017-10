Ein offenes Ohr für die Leser

Viele Leser kennen das genau. Man hat im Alltag ein Problem, man will sich informieren, eine Frage beantwortet haben, eine Anregung geben oder sich beschweren: doch es fehlt partout der Ansprechpartner. Behörden und Verwaltungen haben Personal abgebaut und sich nach und nach aus der ländlichen Region zurückgezogen, bei Bahn, Telekom & Co landet man oft in der Warteschleife eines Call-Centers und die Politiker haben scheinbar nur aller paar Jahre im Wahlkampf Zeit für die Belange der Bürger. Die Heimatzeitung möchte helfen und führt mit dem heutigen Tag eine neue Rubrik ein: „TZ kümmert sich!“ Rufen Sie die 03421/ 721052 an, wenn Sie etwas auf dem Herzen haben – wir geben unser Bestes. Selbst wenn es mit der Lösung eines Problems oder der Erfüllung eines Wunsches schwierig wird, weil es oft an der Bürokratie, am Geld oder an sonstigen Hürden scheitert, können wir zumindest die Hintergründe aufzeigen. Und so manches Mal hat der Druck der Medien dann doch etwas bewegt.

Nichts verändern lässt sich bei der Verteilung der Tarifzonen – dem nachfolgenden Beispiel, das die Redaktion für die Rubrik „TZ kümmert sich“ ausgewählt hat. Martin Dankert aus Beilrode schrieb: „Als täglicher Nutzer der Bahn von Beilrode nach Eilenburg zahle ich für meine Monatskarte für die fünf Zonen 168,40 Euro. (Die jährliche Preiserhöhung zum 1. August 2017 noch nicht eingerechnet). Soweit so teuer. Schaut man aber auf den Zonenplan, ärgere ich mich jedes Mal, da dieser so gezeichnet ist, dass die Bahn durch die Zone 143 führt, obwohl da keine Haltestelle ist. Dieser kleine Knick auf der Karte kostet mich dann jedes Mal im Monat 40,10 Euro, da das Ticket im Monat für vier Zonen nur 128,30 Euro kostet. Dieses Problem tritt natürlich gleichfalls bei Einzelfahrten, Tageskarten etc. nach Leipzig auf“, so der Beilroder. Sein intensives Studium des Netzplanes habe ergeben, dass das Problem an keiner anderen Stelle auftritt. TZ gab die Anfrage an Juliane Vettermann, Sprecherin der Mitteldeutschen Verkehrsverbund GmbH Leipzig weiter, die allerdings aus ihrer Sicht keinen Handlungsbedarf sieht. Schriftlich heißt es: „Die Tarifzonenkarte ist eine schematische Karte, um die Preisstufen im gesamten Verbundgebiet abzubilden. Die Liniennetze, Linienführungen und Streckenlängen sind hierin in ab-

strakter Form abgebildet. Grundsätzlich gilt, dass die jeweiligen Preisstufen Entfernungen abbilden. Darauf wurde bei der Einführung des Tarifzonenmodells geachtet. So ist etwa die Strecke Beilrode - Eilenburg ähnlich lang wie die Relation Halle - Leipzig. Beides hat dementsprechend die Preisstufe 5. Dass ein Zonenmodell die Entfernungen nicht immer ganz genau abbilden kann, ergibt sich aus der relativ groben Struktur.“