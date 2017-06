Ein tolles Turnier und spannende Spiele

Handball. Als Abteilungsleiter S.Große die Mannschaften zur Eröffnung der 48.Auflage begrüßte, versprach er gutes Wetter und schwor die Mannschaften auf eine faire und freundschaftliche Atmosphäre ein. Knapp dreieinhalb Stunden später waren alle Wünsche in Erfüllung gegangen und das 48.Turnier hatte nach sehenswertem Handball einen neuen Sieger.



Der HC Bad Liebenwerda entführte erstmals den Pokal der Bürgermeisterin der Stadt Belgern-Schildau in die brandenburgische Kurstadt.

Über den gesamten Turnierverlauf erwiesen sich die Liebenwerdaer als konstantes Team und gewannen alle Spiele. Ihre schnellen, dynamischen Angriffe waren kaum zu stoppen. Blitzschnell zogen sie nach den starken Paraden ihres Torwarts ihr Konterspiel auf und erzielten damit viele leichte Tore. Auch in der Abwehrarbeit zeigten sie sich äußerst beweglich, ließen wenige Lücken zu. Nur im Spiel gegen Belgern I hatten sie etwas mehr zu kämpfen und Glück, dass die Rolandstädter zu viele Chancen leichtfertig vergaben. Im allerletzten Turnierspiel gegen die Tauchaer ging es dann um den Turniersieg und hier zeigten sie noch einmal ihre Klasse. Hocherfreut nahmen sie bei der Siegerehrung den Pokal, welchen die Bürgermeisterin, Frau E.Petzold, persönlich überreichte, entgegen.



Die Tauchaer spielten ebenfalls ein super Turnier und beherrschten ihre Gegner eigentlich nach Belieben. Sie leisteten sich wenige Fehler, verfügten über einen durchschlagskräftigen Angriff und eine starke Deckungsarbeit. Nur im letzten Turnierspiel patzten sie etwas und ließen im Abschluss einige klare Chancen ungenutzt, vergaben so die Möglichkeit auf die Pokalverteidigung.



Die Mannschaft aus der Kreisstadt Torgau rief ihr vorhandenes Potential nicht immer gleichmäßig ab. Die Mischung aus 1.und 2. Mannschaft lief nicht reibungslos. Etliche Abspielfehler und kleinere Missverständnisse verhinderten ein besseres Abschneiden. Lichtblick war aber auf jeden Fall der Auftritt des jungen J.Stock, welcher unbekümmert aufspielte.



Die beiden Gastgeber-Mannschaften zeigten sich wieder einmal spendabel und ließen ihren Gästen den Vortritt. Dabei hatten sich insbesondere die Männer von Trainer F.Tondok viel vorgenommen. Aber das Spiel auf dem ungewohnten Belag zeigte bei einigen Spielern Wirkung. Sie konnten nur phasenweise ihre eigentliche Leistung abrufen. Bei der ersten Mannschaft sah man viel Schatten und nur wenig Licht. Zu wechselhaft agierten die Spieler, konnten nicht ihre gewohnte Deckunsarbeit abrufen. Auch im Spielaufbau und im Torabschluss gab es zu viele Nachlässigkeiten, die am Ende gnadenlos bestraft wurden. Die beste Leistung gab es im Spiel gegen den HC Bad Liebenwerda, wo sie ansatzweise ihre Spielweise demonstrierten.



Für die zweite Belgeraner Mannschaft gab es gegen diese Gegnerschaft nicht viel zu holen. Im Tor zeigte Oldie B.Große, dass er immer noch nichts verlernt hat, und glänzte mit vielen Paraden. Aber seine Vorderleute fanden nur selten ins Spiel, leisteten sich zahlreiche Schwächen und technische Fehler. Vor allem im Spielaufbau merkte man das Fehlen einer ordnenden Hand, zudem fehlte einfach der notwendige Druck aus der zweiten Reihe. Hier muss bis zur nächsten Saison noch einiges aufgearbeitet werden. Gleichzeitig ließ die Mannschaft eine Menge klarer Torchancen ungenutzt. Da auch in der Abwehr keine Ruhe und Sicherheit einkehrte, gab es zum Teil deutliche Niederlagen.



Dennoch war es wieder eine ganz tolle Atmosphäre bei diesem Turnier und eine große Anzahl von Zuschauern fand am Samstag-Vormittag den Weg zum Kleinfeld im Döhner. Es zeigt sich, dass die Rolandstädter die sportlichen Aktivitäten (auch die Volleyballer spielten ihr Turnier) zu Pfingsten in ihrer Heimatstadt nicht missen möchten.



Als Abschluss möchte sich der Abteilungsleiter der Handballer bei all seinen Mitstreitern und fleißigen Helfen noch einmal bedanken, welche im Vorfeld alles organisiert bzw. während des Turniers für das leibliche Wohl gesorgt haben. Auch an den beiden Damen am Kampfrichtertisch geht ein großes Dankeschön, welche für einen reibungslosen Ablauf des Turnieres sorgten. Dass im nächsten Jahr wieder um den Pokal gekämpft wird, ist schon geplant.

Ergebnisse

HC Bad Liebenwerda – Taucha 13:9; – Torgau 14:10; – SVR I 11:10; – SVR II 13:8

Taucha – Torgau 15:12; – SVR I 16:10; – SVR II 0:2

Torgau – SVR I 16:12; – SVR II 15:8

SVR I – SVR II 14:8

Tabelle

1. HC Bad Liebenwerda 8:0 Pkt. 51:37 Tore 2. TSG 1861 Taucha 6:2 Pkt. 50:37 Tore 3. VfB Torgau 4:4 Pkt. 53:49 Tore 4. SV Roland Belgern I 2:6 Pkt. 46:51 Tore 5. SV Roland Belgern II 0:8 Pkt. 26:52 Tore



Manschaftsaufstellungen

SV Roland I:

Tor: T.Ringsleben; Feld: A.Vogel (4), M.Eichler (1), C.Richter (11), C.Klengler (8), T.Brode (7), P.Rosner (2), R.Müller (1), Tho.Haase (6), Thi.Haase (6)

SV Roland II:

Tor: B.Große; Feld: O.Tondok (4), T.Kath, O.Schnelle (6), A.Weimann (4), G.Weimann (4), N.Richter (2), S.Fürschke, K.Haferkorn (2), S,Brauer (4)

VfB Torgau:

Tor: T.Kunze, M.Borisch; Feld: A.Deutrich, R.Nicolaus, M.Leisner, L.Dörge, P.Ritz, M.Stephan, J.Stock, A.Becker, C.Franke und K.Brömme