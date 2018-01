Ein würdiger Abschied

Viel Musik, zahlreiche rührende Worte und auch die eine oder andere Träne. Der Abschiedsgottesdienst für Beilrodes ehemalige Pfarrerin Heidrun Killinger-Schlecht war ein würdiger Abschluss der Arbeit, die sie in den letzten elfeinhalb Jahren in der ostelbischen Gemeinde geleistet hat.

Zahlreiche Gäste hatten sich am Morgen des 31. Dezembers in der Beilroder Heilandskirche eingefunden, um sich von der Pfarrerin zu verabschieden. Von nun an wird diese nämlich nicht mehr in Beilrode, sondern im thüringischen Schleiz arbeiten. Dort wurde sie am 23. September vergangenen Jahres fast einstimmig zur Superintendentin gewählt. Man kann den Weggang Killinger-Schlechts fast schon als das Ende einer Ära bezeichnen. In dem knappen Dutzend Jahre, in denen sie in Beilrode gelebt und gewirkt hat, brachte sie zahlreiche neue Ideen und Projekte auf den Weg, welche mittlerweile ein fester Bestandteil des Lebens der Ostelbier geworden sind. Allem voran ist hier natürlich die Heilandskirche zu nennen, Killinger-Schlechts „4. Kind“, wie sie es selbst zu nennen pflegt. Zehn Jahre lang arbeitete die Beilroder Pfarrerin daran, die Kirche und das Nebengebäude umzubauen und zu einem modernen Gemeindezentrum umzufunktionieren. Auch die Idee der „Gemeinsam statt Einsam“-Gottesdienste brachte sie auf den Weg, um den Zusammenhalt der Menschen in den Dörfern zu stärken und eine Gemeinschaft zu gründen. Und sah man sich am Sonntag in der Kirche um, da merkte man, dies ist ihr gelungen. Neben Brügermeister Vetter aus Beilrode und Bürgermeister Reinboth aus Arzberg waren noch zahlreiche andere Gäste in der Heilandskirche anwesend, die allesamt noch ein letztes Mal mit Heidrun Killinger-Schlecht feiern wollten. Und gefeiert wurde auch. Neben dem regionalen Kirchenchor war auch der Beilroder Posaunenchor mit dabei und so wurde es ein sehr musikalischer Gottesdienst, der einen schönen Schlusspunkt hinter die Arbeit der ehemaligen Pfarrerin setzte.

Nachdem Superintendent Mathias Imbusch einige rührende Worte an Heidrun Killinger-Schlecht richtete, bei der ihr auch einige Tränen übers Gesicht rollten, wurde sie mit einem Handschlag, das übliche Ritual, aus ihrem Dienst entlassen. Auch René Vetter und Holger Reinboth hatten im Anschluss noch einiges zu sagen und bedankten sich ebenfalls für die herausragende Arbeit Killinger-Schlechts, bevor es dann zum gemütlichen Brunch im Pfarrhaus ging. Dort ließen alle Gäste dann Mittag langsam ausklingen und genossen noch einmal die letzten Stunden mit ihrer langjährigen Pfarrerin.