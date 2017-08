Eine überaus freundschaftliche Atmosphäre

Handball. Am vergangenen Wochenende veranstaltete der VfB Torgau zum neunten Mal sein Vorbereitungsturnier. In diesem Jahr zum ersten Mal als Torsten-Wiedermann-Gedenkturnier. Torsten „Locke“ Wiedermann war im April plötzlich verstorben.



Im Modus jeder gegen jeden (Spielzeit 20 Minuten) ging es um den Wanderpokal. Die Spiele waren zumeist sehr eng (3 Unentschieden), blieben aber durchaus fair. Viele Zuschauer verfolgten das Turnier vom Rang der Sporthalle am Wasserturm herunter und sahen eine hoch konzentriert spielende erste Torgauer Männermannschaft. Gleich im ersten Spiel gegen Roland Belgern unterstrichen die VfB-Spieler ihre Ambitionen auf den Turniersieg und gewannen deutlich mit 16:7. Auch die folgenden Spiele konnten die Schützlinge von Neutrainer T. Sehlmann knapp gewinnen. Lediglich der HC Bad Liebenwerda rang der Heimsieben ein Unentschieden ab.



Turnierneuling TuS Mockau, Aufsteiger Bezirksklasse Leipzig, zeigte eine ansprechende Leistung. Die Mockauer verloren nur gegen die Erste des VfB, spielten Unentschieden gegen Holzdorf und Bad Liebenwerda und erreichten damit, Dank des besseren Torverhältnisses den zweiten Platz. Der HC Bad Liebenwerda sicherte sich bei seiner ersten Turnierteilnahme den dritten Platz. Die Brandenburger verloren nur gegen Holzdorf und spielten ebenfalls zweimal unentschieden. Der Vorjahressieger TV Holzdorf begann stark, musste aber im Verlauf des Turnieres seiner Kondition Tribut zollen. Die Holzdorfer hatten am Vorabend noch ein Testspiel bestritten, was den späteren Leistungsabfall erklärte. Der SV Roland Belgern konnte sich nach seiner Auftakt-Niederlage von Spiel zu Spiel steigern und verlor meist nur knapp. Im letzten Spiel siegten die Rolandstädter sogar gegen den Pokalverteidiger Holzdorf klar mit 15:11.



Die zweite Vertretung der Torgauer hatte es natürlich schwer, sie spielten das erste Mal in dieser Besetzung. Viele junge ehemalige A-Jugendspieler galt es in die Mannschaft zu integrieren, sodass sie einiges an Lehrgeld zahlen mussten und alle Spiele verloren. Lediglich im Derby gegen Belgern konnten sie lange mithalten.

Am Ende gewann die 1. Torgauer Herrenmannschaft verdient den Pokal (nach 2011 zum zweiten Mal) und alle waren sich einig, dass dies dem verstorbenen „Locke“ gefallen hätte.



Festzuhalten bleibt die entspannte Atmosphäre zwischen den Teams, die auch noch nach der Siegerehrung lange (bei isotonischen Getränken) beieinander saßen und sich über die kommende Spielzeit austauschten.

Ein Dank geht an alle fleißigen Helfer die bei der Vorbereitung mit viel Einsatz geholfen haben.

Endstand: 1. VfB Torgau 9:01 Punkte 2. TuS Mockau 6:04 +10 Tore 3. HC Bad Liebenwerda 6:04 +06 Tore 4. TV Holzdorf 5:05 5. SV Roland Belgern 4:06 6. VfB Torgau II 0:10



Bester Torwart: Bad Liebenwerda

Bester Torschütze: René Nicolaus (VfB Torgau I)