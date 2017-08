Eine Arche voller Jugendlicher

Weidenhain. Am vergangenen Wochenende startete die „TeenNight“ – ein neues Projekt der kirchlichen Jugendarbeit in der Region Torgau. Etwa 60 12- bis 14-Jährige aus den Kirchspielen Dommitzsch, Süptitz, Schildau und Audenhain verbringen nun regelmäßig in zwei Gruppen eine Nacht in der Arche in Weidenhain.



„Eine gute Gemeinschaft erfahren, Fragen über Gott und die Welt besprechen, zusammen spielen, essen, Musik machen und zum Abschluss einen Jugendgottesdienst feiern – das alles gehört zum Programm der TeenNight“, erklärt Hanna Jäger, Pfarrerin in Schildau. Zusammen mit Kreispfarrerin Ann-Sophie Schäfer, dem Torgauer Jugendreferenten der Landeskirchlichen Gemeinschaft Benjamin Rönsch und der Leipziger Musikerin Eva von der Heyde ist sie für die Planung und Durchführung zuständig. Teilnehmen können alle Teenies im entsprechenden Alter, unabhängig davon, ob sie einmal Konfirmation oder Jugendweihe feiern möchten.



„Es ist eine offene Jugendarbeit, die darauf abzielt, die Jugendlichen auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden zu begleiten, die Grundlagen des christlichen Glaubens und die Werte christlichen Gemeinschaftslebens jugendgerecht zu vermitteln“, so Ann-Sophie Schäfer. „Die Teenies können gute Erfahrungen als Teil einer großen Gruppe machen, ihre Lebensfragen und Sorgen loswerden, die Tiefe der biblischen Geschichten entdecken, ihre Begabungen austesten und ihren eigenen Gottesdienst gestalten.“ Wer weitere Informationen dazu wünscht, kann sich unter pfarramtsueptitz@web.de melden.